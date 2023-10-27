Отец четырёхлетнего Сергея начал замечать изменения в поведении сына, когда мальчику был год и два месяца. До этого момента ребёнок отчетливо говорил некоторые слова. Но потом он будто замкнулся в себе и перестал говорить, смотреть в глаза, обращать внимание на окружающих.

Сергею Николаеву поставили диагноз — задержка психического развития (ЗПРР) и синдром дефицита внимания (СДВГ). Родители, не переставая, занимаются сыном. Мальчик постоянно посещает реабилитации, которые дают хорошие результаты. После первого курса у малыша появилось понимание, он стал идти на контакт, наконец-то посмотрел в глаза родителям. После второго и третьего изменения стали ещё заметнее.

Фото предоставлено Николаем Николаевым

После четвёртого курса Серёжа уже сам просится и бежит в туалет, у него появились новые слова, улучшилось понимание речи.

Перед тем, как уехать на пятый курс, мальчик пошёл в детский сад.

— Результаты есть и мы очень благодарны людям, которые не остаются в стороне. Останавливаться нельзя. Мы ходим на бесплатные занятия, платные пока пришлось прекратить. Воспитатели говорят, что наш сын стал понемногу общаться со сверстниками, где-то повторяет слова, стал лучше понимать. Дома начать играть с игрушками, — говорит отец Сергея.

Николай Николаев работает поваром, а его супруга в театре. Помимо Серёжи, у них есть дочь, которая учится в 10-м классе. Семья постоянно копит и откладывает деньги. После каждого курса им прописывают лечение, таблетки, занятия у логопедов и дефектологов.

В Самарском центре Серёжу ждут в начале февраля. До этого времени им нужно собрать 650 000 тенге. Родители надеются на помощь неравнодушных людей.

Все, кто желает помочь семье Николаевых, могут перечислить деньги: