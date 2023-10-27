Первый снег выпал в ЗКО

В ночь на 27 октября в Уральске выпал первый снег. Правда он уже начал таять. Температура воздуха составляет 0 градусов.

Жители южных районов области рассказали, что ночью у них прошёл снегопад. Сейчас на дорогах работает снегоуборочная техника.

Ночью 27 октября жителям ЗКО пришли SMS от службы спасения о закрытии трассы Уральск — Атырау. Причиной стала сильная метель. К утру дороги открыли.

По данным синоптиков «Казгидромета», осадки продолжать выпадать в течение дня и ночью. Дождь с переходом снег прогнозируют и завтра, 28 октября. В Уральске ожидается плюсовая температура.

В прошлом году первый снег в Уральске выпал первого ноября.