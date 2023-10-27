Представители ХАМАС находятся с визитом в Москве

Делегация палестинской группировки ХАМАС находится с визитом в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в ведомстве.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало о прибытии представителей группировки в Москву.

Позже в МИД пояснили, что с ХАМАС обсуждали освобождение заложников и эвакуацию из сектора Газа иностранцев, включая россиян. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) располагает сведениями о 210 заложниках, которых удерживают в секторе Газа.

Внешнеполитическое ведомство Израиля осудило этот визит.

— Руки высокопоставленных чиновников Хамаса запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были убиты, убиты, казнены и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей. Израиль осуждает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву, что является актом поддержки терроризма, и узаконивает зверства террористов ХАМАС, — говорится в Загрузка твита... .

Стоит отметить, что в России движение ХАМАС не запрещено и не признано террористическим, как во многих европейских странах.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

На территории сектора Газа сейчас находятся 67 граждан Казахстана. Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».