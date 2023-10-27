В Алматы проводится осенняя посадка деревьев, сообщили в telegram-канале акимата города.

На сегодня специалисты высадили 23 459 деревьев:

в Медеуском районе — 2 000,

в Жетысуском — 3 070,

в Турксибском — 3 900,

в Алмалинском — 7 000,

в Ауэзовском — 2 489,

в Бостандыкском — 3 500,

в Алатауском — 1 500.

В Наурызбайском районе массовая посадка 10 тысяч деревьев начнётся 30 октября.

— Всего в этом году зелёный фонд Алматы пополнится на 320 тысячами зелёных насаждений, 22 тысячи из которых высадили весной, 298 тысяч — осенью, — отметили в акимате.

По рекомендациям специалистов главного Ботанического сада и научного аграрного университета, вдоль улиц высаживают широколиственные вязы, дубы, клены, ясени, тополя, а в парках и скверах катальпы, берёзы, акации, ели и плодовые (яблони, вишни, груши, абрикосы). В местах посадки установили системы автополива.