По данным «Казгидромета», 27 октября на западе и юге ЗКО ожидаются сильные осадки: дождь, снег. На западе и севере региона — туман и гололёд.
  • В Уральске ожидаются осадки. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до +14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.