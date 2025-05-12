Для модернизации материально-технической базы авиапарка АО «Казавиаспас» в регион поступил современный многоцелевой самолет L-410 NG, сообщает пресс-служба акима области. Торжественная церемония передачи воздушного судна состоялась с участием акима области Серика Шапкенова и министра по ЧС РК Чингиса Аринова.

– Прибытие многоцелевого самолета L-410 NG является значимым шагом в развитии спасательной авиации региона. Весной прошлого года Атырауская область столкнулась с серьезными вызовами в условиях режима чрезвычайной ситуации. Этот опыт стал для нас важным уроком и напоминанием о необходимости постоянной готовности к любым непредвиденным обстоятельствам. Новая техника значительно расширит возможности в оперативном реагировании, – отметил Серик Шапкенов.

Самолет L-410 NG способен перевозить до 19 человек или около двух тонн груза. Максимальная скорость – до 417 км/ч. Воздушное судно может функционировать в условиях экстремальных температур от -50°C до +50°C, а для его взлета и посадки достаточно подготовленной полосы длиной всего 500 метров.

Многофункциональность новой модели позволяет использовать её не только для транспортировки личного состава и гуманитарных грузов, но и для санитарной авиации. На борту предусмотрены современные медицинские носилки и оборудование для транспортировки тяжелобольных пациентов, включая возможность установки дополнительной техники для жизнеобеспечения в полете.

Перед вводом самолета в эксплуатацию экипаж прошёл специализированную подготовку в учебном центре при заводе-изготовителе Omnipol в Чешской Республике. Программа обучения включала как освоение летных навыков, так и курс по техническому обслуживанию воздушного судна.

Кроме этого, автопарк регионального ДЧС также пополнился новой пожарно-спасательной техникой. Всего в лизинг за счет местного бюджета закуплено 27 единиц транспорта. Состав переданной техники включает:

22 единиц пожарных автоцистерн различной вместимости;

аварийно-спасательная машина АСА-20, укомплектованная оборудованием для ликвидации последствий ЧС;

автомобиль связи и освещения;

2 единицы автотопливозаправщиков;

пожарный автомобиль АЦЛ-30 с механической лестницей для тушения пожаров в высотных зданиях;

манипулятор-эвакуатор для транспортировки оборудования и техники;

автовышка АКП-70 VEMA для работы на высотных объектах;

вездеход Trackol Vega-409 6×6, предназначенный для передвижения по сложной местности, в том числе по снегу и грязи:

⁠АСО-20.

Отметим, что в 2024 году за счёт средств местного и республиканского бюджета было приобретено 91 единица специализированной техники и одно плавательное средство для нужд подразделений ДЧС.

Вместе с тем в приграничном селе Бокейхан Курмангазинского района открыли современное пожарное депо №15. Общая площадь нового здания составляет 480 квадратных метров. Пожарное депо возведено из высококачественных быстровозводимых модульных конструкций и включает в себя: рабочую зону, диспетчерскую, комнаты отдыха, учебный класс и столовую. На крытой парковке предусмотрено место для размещения двух единиц специальной техники.

Объект построен за счёт средств местного бюджета.



