Жуткий инцидент произошел в Семее в феврале 2025 года.

Видео с избиением распространилось в соцсетях. На видео группа подростков (учащиеся 6–7 классов из школы №9) жестоко избивают ученика 4 класса школы №15. Подростки пинают мальчика, бьют его по голове и даже прыгают на нём. Дети смеются, снимают всё на телефон и подбадривают друг друга. В избиении участвовали как мальчики, так и девочки.

Полиция возбудила уголовное дело. Позже стало известно, что школьников, избивавших младшеклассника планируют отправить в спецшколу.

А в мае Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел три гражданских дела по искам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Так, из шести родителей подростков, участвовавших в избиении несовершеннолетнего, трое обжаловали решение комиссии. По остальным были проведены судебные заседания и вынесены решения.

— Один иск о лишении родительских прав матери несовершеннолетней девочки удовлетворен. Частично удовлетворён иск о лишении родительских прав в отношении матери другой несовершеннолетней. В отношении ее отца суд отказал в лишении родительских прав, но ограничил, учитывая длительное бездействие в воспитании и пагубное употребление алкоголя. Основанием для принятых решений послужили злоупотребление спиртными напитками, неоднократные случаи административной ответственности, факты постановки на наркологический и полицейский учёты, отсутствие участия в воспитании, - говорится в решении суда.

В третьем деле, на основании заявлений о применении экстерриториальной подсудности от представителей истца и от ответчиков - родителей несовершеннолетнего судом было принято решение о направлении дела на рассмотрение в другую область.

Кроме того, с родителей несовершеннолетних взысканы алименты и государственная пошлина. Несовершеннолетние девочки находятся в органах опеки и попечительства.



