В Семее подростки жестоко избили школьника: возбуждено уголовное дело

Подростков поставят на учёт, а их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних.

Группа подростков жестоко избила ученика 4 класса. Видео с избиением распространилось в соцсетях. По предварительным данным, конфликт произошёл между школьниками 6–7 классов из школы №9 и учеником 4 класса школы №15. На видео видно, как подростки пинают мальчика, бьют его по голове и даже прыгают на нём. Дети смеются, снимают всё на телефон и подбадривают друг друга. В избиении участвовали как мальчики, так и девочки.

Полиция возбудила уголовное дело. Всех участников установили и доставили в отдел вместе с родителями. Подростков поставят на учёт, а их поведение рассмотрит областная комиссия по защите прав несовершеннолетних. Родители понесут ответственность за воспитание детей.

Школе вынесли представление об устранении причин, которые привели к инциденту.

— Ход разбирательства находится на особом контроле руководства ДП региона, — заявили в полиции.

Пострадавший мальчик находится в специализированном центре, с ним работают психологи и уполномоченный по правам ребёнка.