В Семее подростки жестоко избили школьника: подростков хотят отправить в спецшколу

Омбудсмен по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что обсудила с акимом области Абай Бериком Уали случай избиения мальчика в Семее. По ее словам, родители подростков, которые напали на мальчика, уже привлекались к комиссии по делам несовершеннолетних как неблагополучные

— Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете. С семьями, находящимися в подобной ситуации, необходимо проводить комплексную работу, в частности через центры поддержки семьи, которые в соответствии с принятым законом должны открыться во всех районах страны, — написала Закиева.

Омбудсмен обсудила с акимом вопрос о расширении штата сотрудников органов опеки и контроле за реализацией единой программы воспитания, которая с сентября действует во всех школах страны. Сейчас по делу об избиении подростка идет расследование, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Региональный омбудсмен находится рядом с пострадавшим мальчиком и его семьей.