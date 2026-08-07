Вода забирает жизни: в Атырауской области выросла смертность на водоемах

С начала 2026 года в Атырауской области на водоемах погибли 10 человек, в том числе трое детей. Об этом на брифинге сообщил начальник управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС области Айбек Куспангалиев. По его словам, с начала купального сезона жертвами несчастных случаев на воде стали девять человек, среди которых двое детей. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в регионе погибли семь человек, в том числе трое детей. В течение купального сезона прошлого года утонули четыре человека, двое из них - дети.

Несмотря на профилактическую работу, сотрудники ДЧС ежедневно продолжают патрулировать водоемы. В рейдах задействованы около 80 сотрудников департамента, а также представители местных исполнительных органов, полиции, волонтеры и общественники. С начала года на водоемах области удалось спасти троих детей - двоих в Атырау и одного в Индерском районе. За аналогичный период прошлого года были спасены шесть человек.

В регионе для купания определены 11 официальных пляжей. Однако в настоящее время в Атырау работают только пять из них. В Жылыойском, Кызылкогинском, Махамбетском, Курмангазинском и Индерском районах официальные пляжи не открывались. Во время мониторинга специалисты выявили 116 опасных для купания участков. В этих местах установлены 224 запрещающих знака и девять информационных стендов. Сотрудники ДЧС совместно с полицией, местными исполнительными органами и волонтерами провели 2 774 рейда и патрулирования. Профилактической работой охвачено 6 805 человек.

За нарушение правил безопасности на водоемах по статье 412 КоАП РК к административной ответственности привлечены 90 человек. Общая сумма штрафов составила 1,3 млн тенге. Кроме того, за нарушение правил общего водопользования по части 1 статьи 364 КоАП РК предупреждения получили 406 человек, а по части 2 этой же статьи восемь человек оштрафованы на общую сумму 69 200 тенге.

Напомним, 9 июня в Жангалинском районе в реке утонули трое подростков, а 19 мая жертвой водной стихии стал девятиклассник. Тремя днями ранее в реке Чаган утонула девочка. 16 июля в Уральске утонула выпускница 11 класса, спасшая 16-летнего подростка. 27 июля на базе отдыха утонул 6-летний мальчик.