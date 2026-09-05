Минздрав сохраняет педиатров в поликлиниках: как изменится прием детей и что это значит для родителей

В казахстанских поликлиниках официально сохраняют традиционные педиатрические участки. Родителям больше не придется вести детей исключительно к врачам общей практики — там, где есть кадры, лечением и профилактикой продолжат заниматься узкопрофильные детские врачи.

Министерство здравоохранения решила дать медорганизациям свободу выбора. Теперь руководство каждой поликлиники сможет самостоятельно решать, какую модель выбрать — оставить привычных педиатров или направить семьи к врачам общей практики, исходя из штата специалистов.

Почему это важно: специализированный уход с первых дней жизни

Для семей с маленькими детьми сохранение детских участков означает непрерывный и квалифицированный контроль. Именно педиатр отслеживает психомоторное развитие младенца, замечает скрытые патологии на ранних стадиях и вовремя направляет к узким специалистам.

Врач общей практики часто вынужден принимать и взрослых с хроническими болезнями, и пенсионеров, и грудничков. Возврат к чистой педиатрии снижает риски врачебных ошибок и избавляет родителей от лишней нервотрепки в общих очередях.

Где возьмут врачей: ставка на новые кадры

Главный барьер для работы детских участков — острый дефицит специалистов. Чтобы заблокировать кадровый голод, ведомство наращивает масштабы подготовки молодых медиков.

В 2026 году стены вузов уже покинули 123 дипломированных педиатра.

В 2027 году поликлиники пополнят еще 91 молодой специалист.

На текущий учебный год государство дополнительно выделило 113 целевых грантов по специальности «Педиатрия».

Новый поток врачей позволит поликлиникам закрыть пустующие вакансии и без спешки вернуть полноценные детские кабинеты даже в спальных районах.

Что уже изменилось в поликлиниках у дома

Возврат педиатров — это часть большой реформы первичного звена, которая стартовала еще летом прошлого года. За это время в амбулаториях страны уже заработали 366 специализированных детских отделений.

Главная цель этой перестройки — сделать так, чтобы ребенок находился под наблюдением с момента выписки из роддома и до совершеннолетия. Комбинированный подход позволит педиатрам работать в связке с терапевтами и узкими профильными врачами, не заставляя родителей бегать за направлениями по всему городу.