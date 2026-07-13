Машина с двумя детьми ушла под воду в Акмолинской области

В Целиноградском районе Акмолинской области легковой автомобиль с двумя несовершеннолетними съехал в затопленный карьер и ушел под воду. В результате трагедии погибли две девочки, передает МойГород

О случившемся ранее сообщил Telegram-канал Halyqstan. По его данным, трагедия произошла 11 июля недалеко от села Кызылжар.

"Обычный семейный отдых у воды закончился страшной трагедией. 11 июля вблизи села Кызылжар Целиноградского района произошел несчастный случай, унесший жизни двух сестер. Одной девочке было 8 лет, второй - 12.

Как стало известно, семья приехала на местный искусственный водоем, чтобы провести выходные на природе с ночевкой. На следующее утро дети, искупавшись, сели в салон припаркованного на берегу автомобиля, чтобы переодеться в сухую одежду", - сказано в публикации.

По информации издания, вскоре после того как сестры оказались в машине, автомобиль неожиданно начал движение, скатился по склону и оказался в воде.

"Отец мгновенно бросился спасать детей, однако не смог ни открыть дверь, ни выбить стекло. Машина ушла под воду, девочки погибли", - пишет Telegram-канал.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области подтвердили факт происшествия. По информации ведомства, инцидент произошел в одном из затопленных карьеров Целиноградского района.

"По предварительным данным легковой автомобиль, в котором находились несовершеннолетние, по неустановленным причинам скатился в воду. После поступления сообщения на место прибыли силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны. К моменту прибытия спасателей на месте уже находились сотрудники полиции.

В ходе аварийно-спасательных работ спасатели извлекли из воды автомобиль, в салоне которого были обнаружены тела двух погибших детей. Обстоятельства трагедии устанавливаются", - ответили в пресс-службе.

По факту случившегося расследование проводит Департамент полиции Акмолинской области.

Напомним, 9 июня в Жангалинском районе, возле села Жанаказан, на реке Малый Узень произошла трагедия на воде. Трое подростков 2008–2009 годов рождения утонули во время купания в месте, не предназначенном для отдыха и не оборудованном для купания.