В регионах ожидается сильный ветер.

Дождь, гроза, град: прогноз погоды для жителей западного Казахстана на 18 июня

По данным РГП «Казгидромет», 18 июня в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +20.

Дождь с грозой ожидается и в Атырауской области. Днем здесь ожидается до 30 градусов тепла, ночью до +21.

На западе, севрере и востоке Актюбинской области ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +28 градусов, ночью +20.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют дождливую погоду, с грозой и ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +33 градуса, ночью +26.