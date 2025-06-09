Всенародный праздник выгодных покупок пройдет 20, 21 и 22 июня. В течение этих трех дней можно будет купить множество разнообразных товаров по самым выгодным ценам, со скидками до 70% и повышенными бонусами от партнеров Kaspi.kz!

В разгар лета у казахстанцев много забот – сделать ремонт, обновить гардероб, съездить в отпуск. А еще в жару часто нужен новый кондиционер, холодильник, дачный бассейн, солнечные очки и многое другое для комфортной жизни. Чтобы все могли порадовать себя и близких приятными и полезными покупками, Kaspi.kz вновь проводит Kaspi Жұма.

В Kaspi Жұма вновь примут участие такие популярные магазины и бренды, как Adidas, ADILI, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Nike, Pandora, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Sman, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, и многие другие.

Kaspi Жұма с нетерпением ждут не только покупатели, но казахстанские компании. В дни Kaspi Жұма предприниматели увеличивают продажи в несколько раз, развивают свой бизнес и открывают новые рабочие места. А государство получает выгоду в виде роста налоговых поступлений в бюджет и развития новой успешной отрасли экономики – электронной торговли.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.







