4 июня около 19.00 на четвертом этаже дома №24/1 прогремел взрыв, с последующим возгоранием. На место сразу же прибыли спасатели ДЧС. Они установили, что после хлопка начался пожар на 40 квадратных метрах, также зафиксировали частичное обрушение межэтажных конструкций между 3 и 4 этажами. Жильцов эвакуировали и разместили в общежитии.

После произошедшего акимат города создал комиссию и привлек экспертную компанию. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экспертной компании ТОО «КазИнжинирингЦентр». Для определения состояния дома и выработки дальнейших мер поддержки жильцов необходимо экспертное заключение.

— На сегодняшний день размещенные в общежитии жильцы бесплатно обеспечиваются трехразовым питанием и средствами личной гигиены. Эксперты занимаются определением состояния не только трех подъездов, но и всего дома после пожара. Просим не верить различным необоснованным слухам и не распространять их. Акимат также, как и жители, ожидает экспертного заключения, — сообщили в акимате.

Предварительной причиной взрыва специалисты называют возгорание газовоздушной смеси – природного газа.