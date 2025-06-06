Малыши в возрасте от 8 месяцев до 5 лет отравились угарным газом.

Жуткая трагедия произошла днем 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО, где загорелся дом. С места пожара в бессознательном состоянии в районную больницу с признаками отравления доставили пятерых детей, в возрасте от 8 месяцев до пяти лет. Все дети из одной семьи. К сожалению, спасти малышей не удалось. Отметим, что семья с пятью детьми проживала в арендованном доме. Во время пожара родители находились на работе.

Сегодня, 6 июня, в Жымпиты состоялись похороны. Проводить малышей в последний путь собрались родственники и жители села.

По словам акима Сырымского района Жумагельды Батырниязова, семья встала на очередь для получения жилья в ноябре прошлого года. Глава семейства работал в местном ДК, супруга сидела с детьми.

— В ноябре прошлого года семья встала на очередь по категории «многодетная семья», они получали пособие на детей, пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,6 лет. АСП не получали, так как общий доход семьи превышал установленную сумму для получения соцпомощи, - рассказал Жумагельды Батырниязов.

Как выяснилось, на сегодняшний день в районной очередь на жилье стоят 102 многодетные семьи. За последние четыре года жилье получили 23 многодетные семьи. В этом году строится 35 домов для социально уязвимых слоев населения, среди которых и многодетные семьи, и инвалиды, и сироты.

По словам акима района, сейчас решается вопрос об обеспечении семьи, потерявшей детей в пожаре, жильем за счет помощи спонсоров.



