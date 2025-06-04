Трагедия унесла жизни пяти детей из одной семьи.

По предварительной информации трагедия произошла днем 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО. Предположительно от отравления угарным газом погибли пятеро детей.

— Все дети на скорой помощи были доставлены в районную больницу без признаков жизни. Медики приложили все усилия, но спасти детей не оказалось возможным, — сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

Позже стало известно, что около 15:00 в поступило сообщение о том, что в селе Жымпиты горит жилой дом. С места пожара в бессознательном состоянии в районную больницу с признаками отравления продуктами горения были доставлены пятеро детей, в возрасте от одного года до шести лет. Все дети из одной семьи, которые не приходя в сознание скончались в больнице.

Семья с пятью детьми проживала в арендованной квартире. Во время пожара родители находились на работе.