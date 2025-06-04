В честь Дня медицинского работника, который будет отмечаться по всей стране 15 июня, Минздрав запускает челлендж с врачами.

Видеочеллендж с врачами: истории в белых халатах

Он называется «Почему я выбрал медицину» с хештегами #Мендәрігермін #яврач.

Это посты в социальных сетях в формате видео, где врачи поделятся своими историями о выборе своей профессии, какими достижениями они гордятся, могут вспомнить своих первых пациентов и любимых наставников.

Цель проекта — показать человеческое лицо медицины, вдохновить молодых специалистов и напомнить обществу, кто стоит за спасением жизней каждый день.

Призываем всех медицинских работников страны проявить солидарность и присоединиться к челленджу.

Фото: pexels.com