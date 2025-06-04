Погибшие дети из одной семьи в возврате от 1 года до 6 лет.

Трагедия произошла днем 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО, где загорелся дом. С места пожара в бессознательном состоянии в районную больницу с признаками отравления были доставлены пятеро детей, в возрасте от одного года до шести лет. Все дети из одной семьи, которые не приходя в сознание скончались в больнице.

— Огнеборцы прибыли на место происшествия через 5 минут после поступления вызова. По прибытии в доме горели личные вещи и мебель открытым пламенем на площади 30 квадратных метров. Спасатели обнаружили пятерых детей в бессознательном состоянии. К сожалению, дети скончались в больнице. Пожар полностью ликвидирован. К месту вызова выехали руководство ДЧС, исследовательская испытательная пожарная лаборатория, отдел дознания и психолог департамента по ЧС, - сообщили в департаменте ЧС по ЗКО.

Между тем, полицейские завели уголовное дело по факту гибели детей.

— По факту гибели несовершеннолетних после пожара в частном доме в поселке Жымпиты полицией возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом. В рамках расследования все обстоятельства произошедшего будут установлены, - отметили в пресс-службе ведомства.



