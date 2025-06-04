Астрологи назвали три знака зодиака, представителям которых может не повезти до середины июня, и подсказали, как лучше пережить этот период.

Дева

До середины июня Девам стоит быть особенно осторожными в делах и документах. Велика вероятность ошибок из-за спешки или невнимательности. Также возможны недопонимания с коллегами или близкими. Постарайтесь не перегружать себя и перепроверяйте всё дважды. Не пытайтесь все контролировать. Делегируйте и делайте паузы для отдыха.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине июня могут возникнуть сложности с планами — поездки срываются, договоренности отменяются, люди подводят. Это может раздражать, но звезды все же намекают: все это может быть к лучшему. Возможно, Вселенная просто оберегает от неправильного пути. Будьте гибкими. Попробуйте отпустить ожидания и искать плюсы в неожиданных поворотах.

Рыбы

Эмоциональный фон у Рыб может быть нестабильным — чувствительность усилится, и даже мелочи будут задевать сильнее обычного. Особенно это касается отношений. Возможны внутренние сомнения и ощущение одиночества, даже среди близких. Ни в коем случае не замыкайтесь в себе. Ищите поддержку у тех, кто вас действительно понимает, и займитесь тем, что приносит душевный покой.

Фото: pexels.com