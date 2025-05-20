В 2025 году 905 старшеклассников одновременно получили и школьный аттестат, и диплом по рабочей специальности.

На заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в 2024–2025 учебном году в колледжах учились более 550 тысяч студентов. Учёбу заканчивают 173 тысячи человек. Из них 123 тысячи получили рабочие профессии, 27 тысяч — по системе дуального обучения (теория + практика на предприятии). Также 10 тысяч студентов выпустились по заказу конкретных предприятий.

— Ежегодно растет процент трудоустройства выпускников колледжей, в 2024 году трудоустроены 81% выпускников, — сказал министр.

Он отметил, что в рамках Года рабочих профессий уделяется большое внимание популярности рабочих специальностей и сотрудничеству колледжей с бизнесом. В этом году количество предприятий, которые помогают колледжам, выросло в семь раз. Сейчас более четырех тысяч компаний поддерживают 662 колледжа (в прошлом году таких было 558 предприятий и 412 колледжей).

Впервые официально ввели должность «педагог-профориентатор» — специалиста, который помогает школьникам выбрать будущую профессию. Кроме того, 905 старшеклассников одновременно получили и школьный аттестат, и диплом по рабочей специальности. Профориентационные мероприятия охватили 2,5 миллиона школьников. Также обновили оборудование в 104 колледжах, а для студентов открыли восемь новых общежитий на две тысячи мест. Бизнес компании помогли разработать более восьми тысяч учебных программ.



