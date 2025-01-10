73% студентов обучаются бесплатно в колледжах Казахстана

По данным телеграмм-канала DataHub, в 2024-2025 учебном году 73% студентов, поступивших в колледжи, обучаются на бюджетной основе. Это рекордный показатель за последние 14 лет. За это время доля бюджетников выросла на 30 процентных пунктов.

Если в 2011-2012 учебном году только двое из пятерых студентов могли учиться бесплатно, то сейчас это три из четырех. Это свидетельствует о том, что государство успешно расширяет доступ к бесплатному техническому и профессиональному образованию по востребованным специальностям.

Однако акцент на рабочие профессии сделан не полностью. В этом учебном году 43% студентов бюджетного отделения выбрали направления, далекие от классических рабочих специальностей. Среди них:

«Образование» – 13%;

– 13%; «Информационные технологии» – 12%;

– 12%; «Здравоохранение» – 8%;

– 8%; «Бизнес и право» – 5%;

– 5%; «Искусство» – 4%.

Несмотря на упрощение доступа к бесплатному обучению, популярность колледжей падает. В этом году лишь 37% выпускников девятых классов и 30% одиннадцатых решили продолжить учебу в колледжах. Для сравнения, в 2016-2017 годах эти показатели были выше на 3 и 15 процентных пунктов соответственно.

Интерес к высшему образованию, напротив, увеличивается. Сегодня 73% выпускников одиннадцатых классов выбирают вузы, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2016-2017 годах. Причем шансы поступить на бюджет тоже растут, хотя и не такими темпами, как в колледжах.