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Происшествия Социум

В Актау женщина предоставила суду поддельную справку о беременности, чтобы избежать ареста

Позже к аресту добавилось еще уголовное дело.
Жулдызхан Хасангалиева
В Актау женщина предоставила суду поддельную справку о беременности, чтобы избежать ареста
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным прокуратуры Мангистауской области, женщину задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение предусмотрено наказание — 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет. Во время рассмотрения дела женщина предоставила суду медицинскую справку о беременности. На основании документа суд освободил ее от ареста и назначил только лишение водительских прав на 7 лет.

Позже прокуратура Актау проверила справку и выяснила, что она была поддельной. После протеста прокурора Мангистауского областного суда изменил решение суда первой инстанции. Женщине назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, по факту подделки и использования медицинской справки возбуждено уголовное дело в отношении женщины и медработника.

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