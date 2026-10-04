В Актау женщина предоставила суду поддельную справку о беременности, чтобы избежать ареста

По данным прокуратуры Мангистауской области, женщину задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение предусмотрено наказание — 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет. Во время рассмотрения дела женщина предоставила суду медицинскую справку о беременности. На основании документа суд освободил ее от ареста и назначил только лишение водительских прав на 7 лет.

Позже прокуратура Актау проверила справку и выяснила, что она была поддельной. После протеста прокурора Мангистауского областного суда изменил решение суда первой инстанции. Женщине назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, по факту подделки и использования медицинской справки возбуждено уголовное дело в отношении женщины и медработника.