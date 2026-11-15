Оба пилота уснули во время полета со 153 пассажирами на борту: детали жуткого инцидента

Два пилота авиакомпании Batik Air одновременно уснули во время выполнения пассажирского рейса в Индонезии. В результате самолет Airbus A320 со 153 пассажирами на борту в течение 28 минут не выходил на связь с диспетчерами и отклонился от заданного маршрута. Экипажу удалось восстановить управление ситуацией, после чего лайнер благополучно приземлился, передает МойГород

Подробности происшествия содержатся в итоговом отчете Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT).

Инцидент произошел во время рейса BTK6723 по маршруту Кендари — Джакарта. На борту самолета Airbus A320 с регистрационным номером PK-LUV находились 153 пассажира и четыре бортпроводника.

Как самолет потерял связь с диспетчерами

Рейс BTK6723 был обратной частью маршрута Джакарта — Кендари — Джакарта. После набора высоты командир воздушного судна попросил второго пилота разрешить ему отдохнуть. Проснувшись, он предложил напарнику тоже поспать, однако тот сначала отказался.

После непродолжительного разговора командир снова заснул. Второй пилот некоторое время самостоятельно выполнял обязанности как управляющего самолетом, так и контролирующего его полет.

После установления связи с диспетчерским центром Джакарты второй пилот также уснул. В результате оба члена экипажа оказались без сознания, а самолет продолжил движение на автопилоте по последнему заданному курсу.

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Однако лайнер постепенно отклонился от необходимой траектории.

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Диспетчеры неоднократно пытались связаться с экипажем, но не получали ответа. Они также просили другие находившиеся поблизости воздушные суда установить контакт с BTK6723. В общей сложности самолет не отвечал на вызовы около 28 минут.

Ситуация изменилась, когда командир проснулся и заметил отклонение от маршрута. Он разбудил второго пилота, после чего экипаж восстановил связь с диспетчерами и скорректировал полет. В итоге самолет продолжил движение по маршруту и благополучно приземлился в Джакарте.

Почему проверка перед полетом не выявила усталость

В ходе расследования KNKT установил, что второй пилот еще до вылета сообщал о недостаточном отдыхе. Его сон перед утренним рейсом неоднократно прерывался, поэтому к началу полета он мог быть недостаточно восстановленным.

При этом стандартная медицинская проверка перед вылетом не позволяла полноценно оценить степень усталости членов экипажа. Она включала измерение артериального давления и пульса, а также проверку на наличие алкоголя в организме.

Следователи пришли к выводу, что применявшийся самооценочный чек-лист IMSAFE и медицинские осмотры перед первым рейсом дня оказались недостаточно эффективными для выявления переутомления пилотов.

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В итоговом документе также указано на отсутствие детализированных инструкций по управлению усталостью и недостаточно четкие правила проведения проверок кабины.

«На основании этих событий следователи пришли к выводу, что сон пилотов во время полета, скорее всего, считали распространенным способом компенсировать недостаток сна перед дежурством. Такая практика не отвечала рекомендациям по управлению усталостью, описанным в AC 120-08», — говорится в отчете KNKT.

По заключению комиссии, отсутствие четких процедур проверки кабины привело к тому, что экипаж не смог своевременно обнаружить, что второй пилот заснул.

Какие меры Batik Air приняла после происшествия

После инцидента авиакомпания Batik Air напомнила экипажам о необходимости полноценного отдыха перед ранними рейсами, соблюдения мер безопасности и проведения обязательных проверок кабины и пассажирского салона.

Кроме того, перевозчик пересмотрел порядок применения чек-листа IMSAFE, добавив более подробные правила оценки физического и психологического состояния членов экипажа. Теперь сотрудник, который считает себя неготовым к выполнению полета, может сообщить об этом руководству и отказаться от выхода на рейс.

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Отдельные изменения коснулись проверок кабины. Согласно обновленным правилам, их необходимо проводить не реже одного раза в 30 минут.

KNKT признал принятые авиакомпанией меры актуальными для повышения безопасности полетов, однако указал, что некоторые вопросы по-прежнему требуют дополнительного регулирования.

В частности, комитет рекомендовал Batik Air разработать более подробную программу управления усталостью пилотов. Она должна включать рекомендации по необходимой продолжительности сна, а также обязательное планирование отдыха перед началом рабочего дежурства.