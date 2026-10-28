Дверь самолета оторвалась в воздухе: девять пассажиров унесло в океан

24 февраля 1989 года на борту самолета Boeing 747 авиакомпании United Airlines произошла внезапная разгерметизация. Во время полета над Тихим океаном открылась передняя грузовая дверь, из-за чего часть фюзеляжа была разрушена, а девять пассажиров выбросило из салона. Несмотря на серьезные повреждения самолета, экипажу удалось вернуться в аэропорт Гонолулу и совершить аварийную посадку, передает МойГород

Рейс 811 вылетел из международного аэропорта Гонолулу в 1:33 ночи по местному времени. Самолет направлялся в Сидней, Австралия. Во время набора высоты лайнер проходил через грозовые облака, поэтому командир экипажа оставил включенным сигнал пристегивания ремней безопасности.

Когда Boeing 747 поднялся примерно на высоту 6,7–7 километров, произошла взрывная разгерметизация. Передняя нижняя грузовая дверь открылась прямо в воздухе, и вместе с ней от самолета оторвался большой участок фюзеляжа с правой стороны. В салоне возникло резкое падение давления, а несколько пассажирских кресел оказались в зоне разрушения.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), девять пассажиров были выброшены из самолета и погибли. Их останки впоследствии так и не удалось найти.

Пример старого самолета Boeing 747 авиакомпании United Airlines.

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Экипажу пришлось возвращаться с поврежденным самолетом

После происшествия экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и принял решение возвращаться в Гонолулу. Самолет развернули на 180 градусов, стараясь обойти грозовые облака.

Повреждения оказались серьезными: пострадали двигатели с правой стороны, а также передние и задние кромки закрылков. Из-за этого экипаж не мог использовать обычную конфигурацию механизации крыла при посадке.

Лайнеру пришлось заходить на посадку с закрылками, выпущенными только на 10 градусов. Такая конфигурация требовала более высокой скорости, чем обычно, и усложняла маневрирование.

Тем не менее самолет благополучно приземлился в Гонолулу. После остановки лайнера началась экстренная эвакуация пассажиров.

Всего на борту находились 337 пассажиров, три члена летного экипажа и 15 бортпроводников. Помимо девяти погибших, еще 38 пассажиров получили травмы. Согласно отчету Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), некоторые пострадали из-за резкого перепада давления, другие получили порезы и ссадины от разлетевшихся обломков или травмы во время эвакуации.

Что выяснили следователи

Пример старого самолета Boeing 747-100 авиакомпании United Airlines.

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Расследование показало, что причиной катастрофического повреждения стала неисправность механизма грузовой двери. Осенью 1990 года со дна океана подняли верхнюю и нижнюю части двери, которые оторвались от самолета. Их изучение помогло восстановить механизм произошедшего.

Следователи установили, что защелки двери оказались почти в открытом положении. Это привело к деформации и смещению элементов запирающего механизма, после чего дверь не выдержала условий полета.

По версии FAA, к этому мог привести скрытый отказ выключателя изоляции питания в сочетании с коротким замыканием в проводке. Такая неисправность могла активировать механизм открытия двери, хотя она должна была оставаться надежно запертой.

В отчете NTSB среди факторов, способствовавших происшествию, указали недостаточное техническое обслуживание и проверку грузовой двери со стороны United Airlines. Также расследование выявило, что после предыдущего случая с открытием двери не были своевременно приняты необходимые корректирующие меры со стороны Boeing и FAA.

Авария рейса 811 стала одним из резонансных случаев, привлекших внимание к безопасности конструкции грузовых дверей широкофюзеляжных самолетов. История показала, насколько опасным может оказаться отказ механизма, который должен оставаться закрытым на протяжении всего полета.