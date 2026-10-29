Мужчина попал в катастрофу и провел 133 дня один в океане

В ноябре 1942 года китайский моряк Пун Лим оказался посреди Атлантического океана после того, как немецкая подводная лодка потопила торговое судно, на котором он работал. Ему удалось добраться до спасательного плота, но впереди были более четырех месяцев в одиночестве, без связи, навигационных приборов и уверенности, что помощь когда-нибудь придет.

Лим провел в открытом море 133 дня. Он собирал дождевую воду, ловил рыбу и морских птиц, мастерил орудия для добычи пищи из подручных материалов. В апреле 1943 года его заметили бразильские рыбаки. Эта история стала одним из известных примеров выживания человека в экстремальных условиях, передает МойГород.

Судно затонуло за две минуты

Пун Лим родился в 1918 году на китайском острове Хайнань. В юности он начал работать на британских судах, а во время Второй мировой войны служил стюардом на торговом судне Benlomond.

10 ноября 1942 года корабль вышел из Кейптауна и направился через Атлантический океан. Через 13 дней, 23 ноября, его атаковала немецкая подводная лодка U-172. Судно затонуло примерно за две минуты.

Пун Лим. Фото: Википедия

Лим оказался в воде. Он не умел хорошо плавать, но сумел удержаться на поверхности благодаря спасательному жилету. Примерно через два часа ему удалось добраться до деревянного спасательного плота, который стал его единственным убежищем.

На плоту имелись запасы воды и еды: галеты, сахар, шоколад и другие продукты, а также фонарь и сигнальные средства. Однако этих припасов не могло хватить на неопределенно долгий срок.

Сначала моряк рассчитывал, что его быстро найдут. Но дни шли, а спасатели не появлялись. Постепенно стало ясно, что рассчитывать придется прежде всего на собственные силы.

Дождь, рыба и подручные материалы

Когда запасы еды и воды начали заканчиваться, Лиму пришлось самостоятельно добывать все необходимое для жизни. Одной из главных опасностей стала жажда: вокруг простирался океан, но морскую воду пить было нельзя.

Моряк приспособил куски ткани и материал от спасательного жилета, чтобы собирать дождевую воду. Во время осадков он старался запасти как можно больше жидкости на случай засухи.

Для ловли рыбы Лим использовал проволоку из фонаря, из которой сделал крючок, а леску изготовил из веревки. В качестве наживки сначала служили остатки сухарей. Пойманную рыбу он разделывал с помощью самодельного ножа, сделанного из металлической банки, а часть улова сушил на солнце, чтобы сохранить еду на будущее.

Со временем моряк научился ловить и морских птиц, которые садились на плот. Он использовал доступные материалы, чтобы сделать приманки и приспособления для охоты. Каждый такой улов помогал продержаться еще немного.

При этом плот оставался крайне ненадежным убежищем. Штормы могли смыть запасы и повредить конструкцию, а вокруг появлялись акулы, привлеченные остатками рыбы. Во время непогоды Лим старался удержаться на плоту и привязывал себя к нему веревкой, опасаясь упасть в воду.

Его замечали, но спасение не приходило

Пун Лим. Фото: Википедия

За время дрейфа Лим несколько раз оказывался в поле зрения других людей. Однажды его заметили с проходившего судна, однако помощь так и не пришла. Позже его обнаружил экипаж американского патрульного самолета. Летчики сбросили в воду маркер, который должен был помочь определить местоположение моряка, но после шторма плот унесло в сторону.

Каждый такой случай давал надежду, что спасение близко, но затем Лим снова оставался один среди океана.

Он продолжал добывать пищу, собирать воду и поддерживать себя в физической форме. Ему приходилось приспосабливаться к обстоятельствам, которые невозможно было контролировать: погоде, течениям и отсутствию питьевой воды.

133 дня спустя

5 апреля 1943 года, примерно в 16 километрах от побережья Бразилии, Лима заметили местные рыбаки. Моряк подавал сигналы, размахивая одеждой, и они направились к нему.

После 133 дней в открытом океане он наконец оказался на борту другого судна. Через три дня его доставили в бразильский город Белен, где он провел около четырех недель в больнице.

Несмотря на тяжелые испытания, Лим выжил. После возвращения в Великобританию король Георг VI наградил его Британской имперской медалью за мужество и стойкость. Его опыт также использовали при подготовке инструкций Королевского военно-морского флота по выживанию в море.

История Пуна Лима — это не рассказ о том, что человеку достаточно одной силы воли, чтобы преодолеть любые обстоятельства. Она показывает, насколько важными в критической ситуации могут стать способность адаптироваться, сохранять самообладание и находить практические решения, когда привычные способы выживания больше недоступны.