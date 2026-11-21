Даже в холодное время года можно сделать жилье уютнее и уменьшить потери тепла без покупки дополнительных обогревателей. Иногда для этого достаточно правильно использовать солнечный свет, утеплить окна и двери, переставить мебель или добавить в интерьер плотные ковры и теплые текстильные изделия, передает МойГород.

Издание Cielo WiGle собрало подборку практических советов, которые помогут сохранить тепло в доме и чувствовать себя комфортнее в холодный сезон.

1. Впустите солнечный свет

Солнечные лучи — бесплатный источник естественного тепла. Утром и днем открывайте шторы, чтобы свет проникал в комнаты и нагревал поверхности. С наступлением вечера, наоборот, плотно закрывайте занавески: они помогут уменьшить потери накопленного тепла через окна.

Если солнечный свет перекрывают ветви деревьев или кустарники, можно рассмотреть возможность их обрезки. Главное — не забывать, что даже в пасмурные дни естественное освещение помогает сделать помещение уютнее.

2. Выберите плотные шторы

Шторы могут выполнять не только декоративную функцию, но и помогать сохранять тепло. Плотные занавески, термошторы и модели блэкаут создают дополнительный барьер между холодным оконным стеклом и жилым пространством.

Особенно полезно закрывать их вечером и ночью, когда температура за окном снижается. При этом эффективность зависит от материала, плотности ткани и того, насколько хорошо шторы прилегают к оконному проему.

3. Устраните щели возле окон

Даже небольшие щели в оконных рамах могут пропускать холодный воздух и создавать сквозняки. Проверьте состояние уплотнителей и при необходимости замените их. Для устранения небольших зазоров можно использовать подходящий герметик или специальную самоклеящуюся уплотнительную ленту.

Дополнительно на окна можно установить прозрачную теплоизоляционную пленку. Она создает воздушный барьер и помогает уменьшить теплопотери. Однако пленка не заменяет ремонт поврежденных рам и уплотнителей.

4. Используйте тепло духовки с осторожностью

После приготовления пирога, запеканки или другого блюда духовка некоторое время остается теплой. Это тепло постепенно рассеивается в помещении, а аромат свежей выпечки создает дополнительное ощущение уюта.

Однако специально открывать дверцу духовки ради обогрева кухни не стоит. Тем более нельзя использовать газовую или электрическую духовку вместо отопительного прибора: это может быть опасно. В частности, работа газовой духовки не предназначена для обогрева помещения и может привести к отравлению угарным газом.

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5. Замените грелку бутылкой с горячей водой

Обычная грелка или специальная термостойкая бутылка с горячей водой помогут согреться перед сном. Положите ее в кровать за некоторое время до того, как ложиться, чтобы постель успела прогреться.

Также грелку можно держать возле ног, когда вы читаете или работаете. Важно использовать емкость, предназначенную для горячей воды, плотно закрывать крышку и не прикладывать ее непосредственно к коже, чтобы избежать ожогов.

6. Используйте тепло после душа

После горячего душа в ванной остается теплый влажный воздух. Часть этого тепла может распространиться в соседние помещения, если оставить дверь открытой.

Но постоянно повышать влажность во всем доме не стоит. Избыточная сырость способствует появлению конденсата и плесени. Поэтому после душа важно проветривать ванную комнату и не допускать скопления влаги.

7. Одевайтесь в несколько слоев

Многослойная одежда помогает сохранять тепло тела даже в прохладном помещении. Начать можно с термобелья, затем надеть флисовую кофту или шерстяной свитер, а сверху — жилетку или худи.

Не забывайте о теплых носках и домашней обуви. Особенно важно утеплять ноги, поскольку холодный пол может усиливать ощущение дискомфорта. Несколько легких слоев одежды зачастую удобнее и эффективнее, чем один очень толстый свитер.

8. Подготовьте теплую постель

Перед сном можно заранее прогреть постель с помощью грелки или специальной электрической простыни. Дополнительное шерстяное одеяло или теплый плед также помогут сохранить комфортную температуру ночью.

Некоторые используют для этого фен, чтобы ненадолго прогреть простыни. Однако оставлять включенный прибор без присмотра нельзя. Если вы выбираете электроплед, соблюдайте инструкцию производителя и не засыпайте с ним включенным, если устройство не предназначено для такого режима работы.

9. Постелите ковры

Холодный пол может заметно влиять на ощущение температуры в комнате. Ковры и дорожки создают дополнительный изолирующий слой между ногами и напольным покрытием.

Особенно полезны плотные модели с густым ворсом. Их можно постелить возле кровати, дивана и в тех местах, где вы чаще всего ходите босиком. Ковры не заменят полноценную теплоизоляцию пола, но помогут сделать помещение комфортнее.

10. Закройте щели под дверями

Если из-под входной или межкомнатной двери проникает холодный воздух, можно установить специальный дверной уплотнитель или валик-стоппер.

В качестве временного решения подойдет свернутое полотенце, которое размещают вдоль нижнего края двери. Это простая мера, которая помогает уменьшить сквозняки и сделать комнату теплее.

11. Проверьте теплоизоляцию стен и потолка

Тепло может уходить не только через окна и двери, но и через плохо утепленные стены, крышу и места соединения строительных конструкций. Особое внимание стоит уделить углам, стыкам и участкам возле коммуникаций.

Для обнаружения утечек тепла лучше использовать тепловизор или обратиться к специалистам. Проверять щели с помощью открытого огня, например зажженной свечи, не рекомендуется: это создает риск пожара. Также не стоит самостоятельно заполнять монтажной пеной любые обнаруженные отверстия — особенно возле электропроводки и вентиляционных каналов.

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12. Осмотрите крышу

В частных домах причиной потери тепла могут стать поврежденные элементы кровли, трещины и плохо изолированные участки. Через них в помещение может проникать холодный воздух, а во время осадков — вода.

Перед наступлением зимы стоит проверить состояние крыши, обратить внимание на возможные протечки и повреждения. Даже небольшой ремонт и своевременное устранение дефектов помогут защитить дом от холода и сырости.

13. Следите за влажностью воздуха

Слишком сухой воздух может вызывать дискомфорт, особенно в отопительный сезон: пересыхают кожа и слизистые оболочки. Поэтому в холодное время года полезно контролировать уровень влажности в помещении.

Для этого можно использовать увлажнитель воздуха. Также иногда советуют ставить емкость с водой возле батареи, однако такой способ менее эффективен и требует регулярной очистки, чтобы не допустить размножения микроорганизмов.

Важно соблюдать баланс: чрезмерная влажность способствует образованию конденсата и появлению плесени. Поэтому лучше ориентироваться на показатели гигрометра и поддерживать комфортный уровень влажности.

14. Утеплите розетки на внешних стенах

В некоторых домах холодный воздух может проникать через электрические розетки, установленные на наружных стенах. Для таких случаев существуют специальные теплоизоляционные прокладки из пеноматериала.

Они устанавливаются под крышку розетки и помогают уменьшить движение воздуха через зазоры. Однако любые работы с электрическими розетками необходимо проводить при отключенном питании. Если вы не уверены в безопасности установки, лучше обратиться к электрику.

15. Измените направление потолочного вентилятора

Потолочный вентилятор может пригодиться не только летом. Некоторые модели поддерживают режим обратного вращения: при движении лопастей по часовой стрелке теплый воздух, скопившийся под потолком, постепенно направляется вниз.

Это особенно актуально для помещений с высокими потолками. Важно установить низкую скорость вращения, чтобы вентилятор не создавал сильный поток воздуха и не усиливал ощущение холода.

16. Переставьте мебель подальше от окон

Если кровать или диван стоят непосредственно возле окна, в холодное время года находиться там может быть некомфортно. Оконное стекло охлаждается, а рядом с ним образуется зона с более низкой температурой.

Попробуйте немного отодвинуть мебель от окна или переместить ее в другую часть комнаты. Даже небольшое изменение расположения может сделать место для отдыха комфортнее. При этом не следует перекрывать мебелью радиаторы и другие источники отопления: теплому воздуху необходимо свободно циркулировать.

17. Не используйте свечи в качестве обогревателя

Свечи создают уютную атмосферу и действительно выделяют некоторое количество тепла. В интернете также можно встретить советы использовать керамические или терракотовые подсвечники, которые якобы накапливают и постепенно отдают тепло.

Однако такой способ не способен полноценно обогреть комнату и не является безопасной альтернативой отоплению. Открытый огонь может стать причиной пожара, особенно если рядом находятся шторы, мебель или другие легковоспламеняющиеся предметы. Поэтому свечи следует использовать только по назначению, не оставлять без присмотра и держать подальше от текстиля.

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Дополнительный совет: настройте умное отопление

Если в доме все же используются электрические обогреватели или регулируемая система отопления, можно обратить внимание на умные термостаты и климатические системы. Они позволяют задавать расписание, дистанционно управлять температурой и автоматически снижать интенсивность обогрева, когда в помещении никого нет.

Это помогает рациональнее расходовать энергию и не отапливать пустые комнаты без необходимости. Однако фактическая экономия зависит от типа отопления, тарифов, теплоизоляции и настроек оборудования.

Таким образом, сделать дом комфортнее зимой можно и без покупки дополнительных обогревателей. Плотные шторы, утепленные окна, ковры, устранение сквозняков и правильное использование отопления помогут уменьшить теплопотери. Главное — помнить, что подобные лайфхаки дополняют полноценное отопление и не заменяют безопасную температуру в жилом помещении.