«Просто рамка без всякой х...»: в Уральске водителя наказали за мат на авто

Нарушение выявили сотрудники батальона патрульной полиции во время очередного рейда по обеспечению безопасности дорожного движения.

Стражи порядка остановили автомобиль марки Audi 80, обратив внимание на постороннюю надпись на задней номерной рамке. При проверке выяснилось, что под государственным регистрационным знаком красовалась фраза с нецензурным словом: "просто рамка под номер без всякой х...".

За рулем находился 38-летний житель Уральска. Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу и привлекли его к административной ответственности.

В департаменте полиции напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать не только ПДД, но и нормы общественного порядка - размещение на транспорте незаконных надписей, знаков и ненормативной лексики запрещено.