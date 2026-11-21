Стражи порядка остановили автомобиль марки Audi 80, обратив внимание на постороннюю надпись на задней номерной рамке. При проверке выяснилось, что под государственным регистрационным знаком красовалась фраза с нецензурным словом: "просто рамка под номер без всякой х...".
За рулем находился 38-летний житель Уральска. Полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу и привлекли его к административной ответственности.
В департаменте полиции напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать не только ПДД, но и нормы общественного порядка - размещение на транспорте незаконных надписей, знаков и ненормативной лексики запрещено.