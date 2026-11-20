Экстремальная жара, вырубка лесов и разрушение естественной среды обитания летучих мышей могут повысить риск распространения опасных инфекционных заболеваний среди людей. Речь идет в том числе о лихорадках Эбола и Марбург, а также вирусах Нипах и Хендра. К таким выводам пришли исследователи Университета Аделаиды в Австралии, передает МойГород.

По мнению ученых, изменение климата и сокращение биоразнообразия нарушают привычные экосистемы, меняют места обитания и кормовую базу летучих мышей. В результате животные могут чаще приближаться к населенным пунктам, людям и домашнему скоту, что повышает вероятность передачи вирусов между разными видами.

Как разрушение лесов влияет на распространение вирусов

Летучие мыши могут быть естественными носителями ряда опасных вирусов. Однако сами по себе эти животные играют важную роль в поддержании здоровья экосистем.

Они опыляют растения, распространяют семена и помогают восстанавливать лесные массивы. Кроме того, летучие мыши уничтожают большое количество насекомых, включая комаров и сельскохозяйственных вредителей. Поэтому исследователи подчеркивают: несмотря на способность некоторых видов переносить опасные инфекции, в целом эти животные приносят природе значительную пользу.

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В своей работе ученые изучили механизмы передачи, профилактики и лечения ряда опасных заболеваний, переносчиками которых могут быть летучие мыши. Среди них — Эбола, Марбург, Нипах, Хендра и австралийский лиссавирус.

Одним из факторов риска специалисты называют расширение сельскохозяйственных территорий за счет лесов и других естественных мест обитания животных. Когда привычная среда сокращается, летучие мыши могут перемещаться ближе к людям и домашним животным.

Опасность представляет не только непосредственный контакт человека с зараженным животным. Вирусы могут передаваться через промежуточных хозяев.

Например, в Австралии вирус Хендра передавался от летучих мышей лошадям, а затем людям. В некоторых регионах Азии в распространении вируса Нипах участвовали свиньи, которые стали промежуточным звеном между животными и человеком.

Таким образом, уничтожение естественной среды обитания может создавать дополнительные условия для контакта между видами, которые раньше редко пересекались.

Почему экстремальная жара усиливает риски

Отдельное внимание исследователи уделили влиянию климатических изменений. По их оценке, экстремально высокие температуры создают сильный стресс для летучих мышей. Это потенциально может влиять на количество вируса, выделяемого животными, и повышать вероятность его распространения.

Сильная жара также способна вызывать тепловое истощение и массовую гибель летучих мышей. В таких условиях животные могут искать более прохладные места, в том числе вблизи населенных пунктов. Это увеличивает вероятность контакта с людьми и домашним скотом.

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В качестве одного из способов защиты животных исследователи приводят пример из Аделаиды. Там рядом с городской колонией летучих лисиц установили крупную систему орошения. Она расположена на высоте примерно 15 метров над землей, в кронах деревьев, и помогает охлаждать животных во время периодов сильной жары.

Как предотвратить распространение опасных заболеваний

По мнению ученых, борьба с подобными угрозами должна начинаться не с уничтожения летучих мышей, а с защиты их естественной среды обитания.

Исследователи считают необходимым восстанавливать лесные экосистемы, сохранять биоразнообразие и сокращать давление на места обитания животных. Это поможет уменьшить вероятность их вынужденного переселения в города и контакта с людьми или домашним скотом.

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Ученые также подчеркивают, что изменения, которые человек вносит в окружающую среду, могут в конечном итоге обернуться угрозой для его собственного здоровья.

Таким образом, защита летучих мышей и сохранение природных экосистем рассматриваются не только как меры по охране дикой природы, но и как один из способов снизить риск распространения опасных инфекций.