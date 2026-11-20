В традиционных японских домах центральное отопление долгое время не было распространено так широко, как в некоторых европейских странах. Вместо этого японцы использовали котацу, теплую домашнюю одежду, специальные грелки и другие приспособления. Особенно популярным остается котацу — низкий стол с обогревателем и плотным одеялом, под которым можно согреться холодным вечером, передает МойГород.
Такой подход позволяет не тратить столько энергии на обогрев всего помещения, особенно если человек проводит большую часть времени в одной комнате. Некоторые японские бытовые привычки можно адаптировать и для обычной квартиры. Рассказываем о 20 способах сохранить тепло зимой.
Согреваем тело, а не только помещение
1. Котацу — персональное теплое пространство
Один из самых известных японских способов согреться зимой — котацу. Это низкий стол, под которым установлен небольшой обогреватель. Сверху конструкция накрывается плотным одеялом, благодаря чему теплый воздух остается внутри.
Человек садится рядом с таким столом и укрывает ноги одеялом. В результате обогревается небольшое пространство вокруг тела, а не вся комната.
В обычной квартире можно использовать похожий принцип: устроить уютное место для отдыха с плотным пледом и безопасной грелкой для ног. Главное — не накрывать электрические обогреватели тканью и не оставлять самодельные конструкции без присмотра.
2. Домашняя куртка хантен
Хантен — традиционная японская утепленная куртка свободного кроя с хлопковым наполнителем. Ее надевают поверх обычной домашней одежды, чтобы сохранить тепло в области груди, спины и плеч.
Вместо нескольких тяжелых свитеров можно использовать теплый жилет, утепленную кофту или домашнюю куртку. Особенно важно защищать от холода корпус и поясницу.
Многослойная одежда помогает удерживать теплый воздух между тканями и уменьшает потерю тепла. При этом одежда не должна стеснять движения.
3. Два слоя для ног
Пол обычно холоднее воздуха в комнате, поэтому при ходьбе босиком человек быстрее ощущает дискомфорт. Особенно это заметно в помещениях с плиткой или бетонными перекрытиями.
Японский принцип многослойности можно применить и здесь: сначала надеть плотные хлопчатобумажные или шерстяные носки, а сверху — домашние тапочки с толстой подошвой.
Между слоями остается воздушная прослойка, которая помогает удерживать тепло. Кроме того, тапочки защищают ноги от контакта с холодным полом.
4. Карманные грелки каиро
Каиро — небольшие японские одноразовые или многоразовые грелки, которые используют в холодное время года. Некоторые модели активируются при контакте с воздухом: внутри содержится железный порошок, который окисляется и выделяет тепло.
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Существуют также варианты на клеевой основе, которые можно закрепить на одежде. Они помогают согреваться во время прогулок и поездок.
При использовании важно соблюдать инструкцию производителя: не прикладывать грелку непосредственно к коже, не использовать ее во время сна и не размещать под слишком плотной одеждой. Длительный контакт с нагревательными элементами может привести к ожогу, даже если тепло сначала кажется комфортным.
5. Предварительный подогрев кровати — юатампо
В Японии традиционно используют юатампо — специальную емкость с горячей водой, которую кладут в постель перед сном.
Грелку помещают под одеяло примерно за 20–30 минут до того, как лечь спать. За это время постель успевает прогреться, и человеку не приходится забираться в холодную кровать.
Современные модели часто выпускают в защитных чехлах. Если используется обычная грелка, важно убедиться, что она плотно закрыта и не протекает. Не следует наполнять ее кипятком или класть непосредственно на кожу.
6. Многослойное спальное место по принципу футона
Традиционный японский футон — это матрас, который расстилают непосредственно на полу и убирают в течение дня. Для комфортного сна используют несколько слоев постельных принадлежностей.
В холодное время года можно организовать спальное место следующим образом:
- Положить на пол теплоизоляционный коврик или специальную подложку.
- Сверху разместить матрас.
- Постелить простыню.
- Использовать дополнительное тонкое одеяло.
- Укрыться теплым стеганым одеялом.
Несколько слоев помогают удерживать тепло благодаря воздушным прослойкам между материалами. Особенно важно изолировать матрас от холодного пола.
Утепляем квартиру и защищаемся от сквозняков
7. Тканевые занавески норен
Норен — традиционные японские тканевые занавески, которые часто используют в дверных проемах. Они могут выполнять не только декоративную функцию, но и помогать разделять пространство.
В квартире плотную занавеску можно повесить между прихожей и жилой комнатой. Она будет частично препятствовать движению холодного воздуха и уменьшать сквозняки.
Особенно полезен такой прием в помещениях, где входная дверь открывается непосредственно в коридор, из которого холодный воздух распространяется по квартире.
8. Теплоизоляционная пленка на окна
Холодные окна могут заметно снижать ощущение комфорта в комнате. Даже если воздух прогрет, рядом со стеклом человек может чувствовать холод и сквозняк.
Один из способов уменьшить теплопотери — специальная прозрачная теплоизоляционная пленка. Ее закрепляют со стороны помещения, создавая дополнительную воздушную прослойку между пленкой и стеклом.
Такая конструкция работает по принципу дополнительного изоляционного слоя и помогает уменьшить теплообмен через окно.
Перед установкой важно очистить поверхность и следовать инструкции производителя. Также необходимо периодически проверять состояние окон, чтобы под пленкой не скапливалась влага.
9. Принцип генкан: холод остается у входа
Генкан — традиционная входная зона японского дома, расположенная немного ниже уровня основного пола. В ней принято оставлять уличную обувь, чтобы не переносить грязь внутрь жилища.
Такая зона также помогает отделить жилое пространство от улицы. В обычной квартире можно использовать похожий принцип: держать дверь в прихожую закрытой, установить уплотнители и не допускать проникновения холодного воздуха в жилые комнаты.
Дополнительная плотная занавеска на входе в коридор также может уменьшить сквозняки.
10. Утепление оконных щелей
Даже небольшие щели вокруг оконных рам могут стать причиной постоянного поступления холодного воздуха.
Для решения проблемы используют самоклеящиеся уплотнители, специальные герметики и другие материалы для окон. Перед утеплением стоит проверить, откуда именно поступает холодный воздух.
Газеты и бумага, которые иногда используют как временный утеплитель, не заменяют полноценную теплоизоляцию. Их не следует помещать рядом с электропроводкой, нагревательными приборами или другими источниками огня.
11. Ковры и теплоизоляция пола
Еще один простой способ сделать помещение комфортнее — использовать ковры и плотные напольные покрытия.
Они создают дополнительный слой между ногами и холодной поверхностью пола. Особенно полезно постелить ковер там, где человек чаще всего сидит или работает.
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Если в квартире холодные полы, можно также использовать специальные теплоизоляционные подложки. Они помогают уменьшить ощущение холода и делают пребывание в помещении комфортнее.
Согреваемся с помощью еды и водных процедур
12. Горячие блюда набе
Набе — традиционные японские блюда, которые готовят в одной большой кастрюле прямо на столе. Обычно в них добавляют овощи, мясо, рыбу, грибы, тофу и другие ингредиенты.
Такие блюда особенно популярны зимой. Их подают горячими, часто в общей посуде, а процесс приготовления становится частью семейного ужина.
Горячая еда помогает согреться и обеспечивает организм питательными веществами. Кроме того, совместное приготовление пищи делает зимние вечера более уютными.
13. Горячий суп мисо
Мисо-суп — одно из традиционных блюд японской кухни. Его готовят на основе бульона и ферментированной соевой пасты мисо, добавляя тофу, водоросли и другие ингредиенты.
Горячий суп особенно приятен в холодное утро: он согревает во время еды и помогает восполнить часть жидкости.
Впрочем, мисо-суп не является специальным средством для повышения температуры тела. Его ценность заключается прежде всего в питательности и возможности разнообразить зимний рацион.
14. Имбирный чай
Имбирный чай — популярный напиток в холодное время года. Для его приготовления используют свежий или сушеный имбирь, горячую воду, а по желанию добавляют лимон и мед.
Такой напиток приятно согревает благодаря высокой температуре и выраженному вкусу имбиря. Его можно пить дома после прогулки или в течение рабочего дня.
Однако не стоит считать имбирь способом гарантированно улучшить кровообращение или повысить температуру всего организма. Это прежде всего согревающий напиток, который помогает сделать холодный вечер комфортнее.
15. Амадзакэ — сладкий напиток из риса
Амадзакэ — традиционный японский напиток, который готовят из ферментированного риса. Он обладает сладким вкусом и часто подается теплым.
Существуют разные варианты амадзакэ: некоторые готовят с использованием рисового кодзи и не добавляют алкоголь, другие производят на основе саке-касу и могут содержать небольшое количество алкоголя.
Безалкогольный вариант содержит углеводы и может стать питательным дополнением к зимнему рациону. Однако его не стоит воспринимать как средство для самостоятельной выработки тепла организмом.
16. Вечерние ванны офуро
Офуро — традиционная японская ванна, в которой принято принимать водные процедуры после предварительного мытья тела.
В Японии ванну часто используют не только для гигиены, но и для расслабления после рабочего дня. Теплая вода помогает снять напряжение и создает ощущение комфорта.
В холодное время года особенно важно заранее прогреть ванную комнату, чтобы избежать резкого перепада температур при входе и выходе из нее.
Не следует делать воду слишком горячей или находиться в ней слишком долго. Особенно осторожными нужно быть пожилым людям и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания: горячая ванна может вызвать головокружение и резкое изменение давления. После процедуры лучше вставать медленно.
Повседневные привычки, которые помогают пережить холод
17. Контроль влажности воздуха
В холодное время года воздух в помещении может становиться слишком сухим, особенно при активной работе отопления. Это вызывает дискомфорт для кожи и слизистых оболочек.
Один из бытовых способов немного повысить влажность — сушка белья в комнате. Однако важно не переусердствовать: избыточная влажность способствует появлению конденсата и плесени.
Лучше использовать гигрометр, регулярно проветривать помещение и следить, чтобы влажность оставалась в комфортном диапазоне. Если на окнах постоянно появляется конденсат или в углах образуется плесень, сушить белье в этой комнате не стоит.
18. Запасы продуктов на холодный сезон
В японской культуре существует традиция заготавливать продукты и сохранять их на длительное время. К ним относятся ферментированные овощи, сушеные фрукты и другие продукты, которые можно хранить без постоянного охлаждения.
Подобные запасы помогают реже выходить за покупками в сильный мороз или непогоду. Особенно это удобно для пожилых людей и тех, кому сложно регулярно посещать магазины.
При этом важно соблюдать правила хранения продуктов и следить за сроками годности.
19. Утренняя разминка радио тайсо
Радио тайсо — японская система коротких утренних упражнений, которые первоначально транслировались по радио. Комплекс включает простые движения для разных групп мышц, наклоны и упражнения на растяжку.
Такая разминка занимает несколько минут и подходит для выполнения дома. Она помогает размять мышцы после сна, активизировать кровообращение и взбодриться перед началом дня.
В холодном помещении лучше начинать с легких движений и постепенно увеличивать нагрузку, не выполняя резких упражнений сразу после пробуждения.
20. Мимамори — забота о пожилых соседях
Мимамори — понятие, связанное с наблюдением, заботой и вниманием к другим людям. В японском обществе подобные практики используют, в частности, для поддержки пожилых людей, которые живут одни.
Зимой такая взаимопомощь особенно важна. Соседи или родственники могут регулярно звонить пожилому человеку, навещать его, проверять, все ли в порядке, и помогать с покупками.
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Иногда достаточно простой договоренности: ежедневно обмениваться сообщениями или предупреждать друг друга, если человек долго не выходит на связь.
Такая привычка не согревает дом физически, но помогает вовремя заметить опасную ситуацию — например, переохлаждение, ухудшение самочувствия или падение.
Главное правило: сочетать несколько способов
Японский подход к зимнему быту строится на сочетании разных привычек: локального обогрева, теплой одежды, многослойного постельного белья, защиты окон от сквозняков и рационального использования пространства.
При этом важно помнить, что экономия на отоплении не должна вредить здоровью. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в холодный сезон температура в жилых помещениях должна составлять не менее 18 °C. Для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями может потребоваться более высокая температура.
Поэтому котацу, теплые носки, грелки и другие японские приспособления лучше рассматривать как дополнение к безопасному отоплению, а не его полную замену.
Даже несколько простых изменений — утепление окон, коврик на холодном полу, теплая домашняя одежда и предварительный подогрев постели — могут сделать зимние вечера заметно комфортнее.