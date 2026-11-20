Как японцы согреваются зимой без центрального отопления: неожиданные приемы для холодной зимы

Зимой многие привыкли включать отопление на полную мощность, чтобы прогреть всю квартиру. Однако в Японии исторически сложился несколько иной подход. Вместо постоянного обогрева всего дома люди часто используют локальные источники тепла, утепляют отдельные зоны и уделяют больше внимания тому, чтобы согреть непосредственно тело

В традиционных японских домах центральное отопление долгое время не было распространено так широко, как в некоторых европейских странах. Вместо этого японцы использовали котацу, теплую домашнюю одежду, специальные грелки и другие приспособления. Особенно популярным остается котацу — низкий стол с обогревателем и плотным одеялом, под которым можно согреться холодным вечером, передает МойГород.

Такой подход позволяет не тратить столько энергии на обогрев всего помещения, особенно если человек проводит большую часть времени в одной комнате. Некоторые японские бытовые привычки можно адаптировать и для обычной квартиры. Рассказываем о 20 способах сохранить тепло зимой.

Согреваем тело, а не только помещение

1. Котацу — персональное теплое пространство

Фото: Canva

Один из самых известных японских способов согреться зимой — котацу. Это низкий стол, под которым установлен небольшой обогреватель. Сверху конструкция накрывается плотным одеялом, благодаря чему теплый воздух остается внутри.

Человек садится рядом с таким столом и укрывает ноги одеялом. В результате обогревается небольшое пространство вокруг тела, а не вся комната.

В обычной квартире можно использовать похожий принцип: устроить уютное место для отдыха с плотным пледом и безопасной грелкой для ног. Главное — не накрывать электрические обогреватели тканью и не оставлять самодельные конструкции без присмотра.

2. Домашняя куртка хантен

Фото: Canva

Хантен — традиционная японская утепленная куртка свободного кроя с хлопковым наполнителем. Ее надевают поверх обычной домашней одежды, чтобы сохранить тепло в области груди, спины и плеч.

Вместо нескольких тяжелых свитеров можно использовать теплый жилет, утепленную кофту или домашнюю куртку. Особенно важно защищать от холода корпус и поясницу.

Многослойная одежда помогает удерживать теплый воздух между тканями и уменьшает потерю тепла. При этом одежда не должна стеснять движения.

3. Два слоя для ног

Фото: Canva

Пол обычно холоднее воздуха в комнате, поэтому при ходьбе босиком человек быстрее ощущает дискомфорт. Особенно это заметно в помещениях с плиткой или бетонными перекрытиями.

Японский принцип многослойности можно применить и здесь: сначала надеть плотные хлопчатобумажные или шерстяные носки, а сверху — домашние тапочки с толстой подошвой.

Между слоями остается воздушная прослойка, которая помогает удерживать тепло. Кроме того, тапочки защищают ноги от контакта с холодным полом.

4. Карманные грелки каиро

Фото: Canva

Каиро — небольшие японские одноразовые или многоразовые грелки, которые используют в холодное время года. Некоторые модели активируются при контакте с воздухом: внутри содержится железный порошок, который окисляется и выделяет тепло.

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Существуют также варианты на клеевой основе, которые можно закрепить на одежде. Они помогают согреваться во время прогулок и поездок.

При использовании важно соблюдать инструкцию производителя: не прикладывать грелку непосредственно к коже, не использовать ее во время сна и не размещать под слишком плотной одеждой. Длительный контакт с нагревательными элементами может привести к ожогу, даже если тепло сначала кажется комфортным.

5. Предварительный подогрев кровати — юатампо

Фото: Canva

В Японии традиционно используют юатампо — специальную емкость с горячей водой, которую кладут в постель перед сном.

Грелку помещают под одеяло примерно за 20–30 минут до того, как лечь спать. За это время постель успевает прогреться, и человеку не приходится забираться в холодную кровать.

Современные модели часто выпускают в защитных чехлах. Если используется обычная грелка, важно убедиться, что она плотно закрыта и не протекает. Не следует наполнять ее кипятком или класть непосредственно на кожу.

6. Многослойное спальное место по принципу футона

Фото: Canva

Традиционный японский футон — это матрас, который расстилают непосредственно на полу и убирают в течение дня. Для комфортного сна используют несколько слоев постельных принадлежностей.

В холодное время года можно организовать спальное место следующим образом:

Положить на пол теплоизоляционный коврик или специальную подложку.

Сверху разместить матрас.

Постелить простыню.

Использовать дополнительное тонкое одеяло.

Укрыться теплым стеганым одеялом.

Несколько слоев помогают удерживать тепло благодаря воздушным прослойкам между материалами. Особенно важно изолировать матрас от холодного пола.

Утепляем квартиру и защищаемся от сквозняков

7. Тканевые занавески норен

Фото: Canva

Норен — традиционные японские тканевые занавески, которые часто используют в дверных проемах. Они могут выполнять не только декоративную функцию, но и помогать разделять пространство.

В квартире плотную занавеску можно повесить между прихожей и жилой комнатой. Она будет частично препятствовать движению холодного воздуха и уменьшать сквозняки.

Особенно полезен такой прием в помещениях, где входная дверь открывается непосредственно в коридор, из которого холодный воздух распространяется по квартире.

8. Теплоизоляционная пленка на окна

Фото: Canva

Холодные окна могут заметно снижать ощущение комфорта в комнате. Даже если воздух прогрет, рядом со стеклом человек может чувствовать холод и сквозняк.

Один из способов уменьшить теплопотери — специальная прозрачная теплоизоляционная пленка. Ее закрепляют со стороны помещения, создавая дополнительную воздушную прослойку между пленкой и стеклом.

Такая конструкция работает по принципу дополнительного изоляционного слоя и помогает уменьшить теплообмен через окно.

Перед установкой важно очистить поверхность и следовать инструкции производителя. Также необходимо периодически проверять состояние окон, чтобы под пленкой не скапливалась влага.

9. Принцип генкан: холод остается у входа

Фото: Canva

Генкан — традиционная входная зона японского дома, расположенная немного ниже уровня основного пола. В ней принято оставлять уличную обувь, чтобы не переносить грязь внутрь жилища.

Такая зона также помогает отделить жилое пространство от улицы. В обычной квартире можно использовать похожий принцип: держать дверь в прихожую закрытой, установить уплотнители и не допускать проникновения холодного воздуха в жилые комнаты.

Дополнительная плотная занавеска на входе в коридор также может уменьшить сквозняки.

10. Утепление оконных щелей

Фото: Canva

Даже небольшие щели вокруг оконных рам могут стать причиной постоянного поступления холодного воздуха.

Для решения проблемы используют самоклеящиеся уплотнители, специальные герметики и другие материалы для окон. Перед утеплением стоит проверить, откуда именно поступает холодный воздух.

Газеты и бумага, которые иногда используют как временный утеплитель, не заменяют полноценную теплоизоляцию. Их не следует помещать рядом с электропроводкой, нагревательными приборами или другими источниками огня.

11. Ковры и теплоизоляция пола

Фото: Canva

Еще один простой способ сделать помещение комфортнее — использовать ковры и плотные напольные покрытия.

Они создают дополнительный слой между ногами и холодной поверхностью пола. Особенно полезно постелить ковер там, где человек чаще всего сидит или работает.

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Если в квартире холодные полы, можно также использовать специальные теплоизоляционные подложки. Они помогают уменьшить ощущение холода и делают пребывание в помещении комфортнее.

Согреваемся с помощью еды и водных процедур

12. Горячие блюда набе

Название

Набе — традиционные японские блюда, которые готовят в одной большой кастрюле прямо на столе. Обычно в них добавляют овощи, мясо, рыбу, грибы, тофу и другие ингредиенты.

Такие блюда особенно популярны зимой. Их подают горячими, часто в общей посуде, а процесс приготовления становится частью семейного ужина.

Горячая еда помогает согреться и обеспечивает организм питательными веществами. Кроме того, совместное приготовление пищи делает зимние вечера более уютными.

13. Горячий суп мисо

Фото: Canva

Мисо-суп — одно из традиционных блюд японской кухни. Его готовят на основе бульона и ферментированной соевой пасты мисо, добавляя тофу, водоросли и другие ингредиенты.

Горячий суп особенно приятен в холодное утро: он согревает во время еды и помогает восполнить часть жидкости.

Впрочем, мисо-суп не является специальным средством для повышения температуры тела. Его ценность заключается прежде всего в питательности и возможности разнообразить зимний рацион.

14. Имбирный чай

Фото: Canva

Имбирный чай — популярный напиток в холодное время года. Для его приготовления используют свежий или сушеный имбирь, горячую воду, а по желанию добавляют лимон и мед.

Такой напиток приятно согревает благодаря высокой температуре и выраженному вкусу имбиря. Его можно пить дома после прогулки или в течение рабочего дня.

Однако не стоит считать имбирь способом гарантированно улучшить кровообращение или повысить температуру всего организма. Это прежде всего согревающий напиток, который помогает сделать холодный вечер комфортнее.

15. Амадзакэ — сладкий напиток из риса

Фото: Canva

Амадзакэ — традиционный японский напиток, который готовят из ферментированного риса. Он обладает сладким вкусом и часто подается теплым.

Существуют разные варианты амадзакэ: некоторые готовят с использованием рисового кодзи и не добавляют алкоголь, другие производят на основе саке-касу и могут содержать небольшое количество алкоголя.

Безалкогольный вариант содержит углеводы и может стать питательным дополнением к зимнему рациону. Однако его не стоит воспринимать как средство для самостоятельной выработки тепла организмом.

16. Вечерние ванны офуро

Фото: Canva

Офуро — традиционная японская ванна, в которой принято принимать водные процедуры после предварительного мытья тела.

В Японии ванну часто используют не только для гигиены, но и для расслабления после рабочего дня. Теплая вода помогает снять напряжение и создает ощущение комфорта.

В холодное время года особенно важно заранее прогреть ванную комнату, чтобы избежать резкого перепада температур при входе и выходе из нее.

Не следует делать воду слишком горячей или находиться в ней слишком долго. Особенно осторожными нужно быть пожилым людям и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания: горячая ванна может вызвать головокружение и резкое изменение давления. После процедуры лучше вставать медленно.

Повседневные привычки, которые помогают пережить холод

17. Контроль влажности воздуха

Фото: Canva

В холодное время года воздух в помещении может становиться слишком сухим, особенно при активной работе отопления. Это вызывает дискомфорт для кожи и слизистых оболочек.

Один из бытовых способов немного повысить влажность — сушка белья в комнате. Однако важно не переусердствовать: избыточная влажность способствует появлению конденсата и плесени.

Лучше использовать гигрометр, регулярно проветривать помещение и следить, чтобы влажность оставалась в комфортном диапазоне. Если на окнах постоянно появляется конденсат или в углах образуется плесень, сушить белье в этой комнате не стоит.

18. Запасы продуктов на холодный сезон

Фото: Canva

В японской культуре существует традиция заготавливать продукты и сохранять их на длительное время. К ним относятся ферментированные овощи, сушеные фрукты и другие продукты, которые можно хранить без постоянного охлаждения.

Подобные запасы помогают реже выходить за покупками в сильный мороз или непогоду. Особенно это удобно для пожилых людей и тех, кому сложно регулярно посещать магазины.

При этом важно соблюдать правила хранения продуктов и следить за сроками годности.

19. Утренняя разминка радио тайсо

Фото: Canva

Радио тайсо — японская система коротких утренних упражнений, которые первоначально транслировались по радио. Комплекс включает простые движения для разных групп мышц, наклоны и упражнения на растяжку.

Такая разминка занимает несколько минут и подходит для выполнения дома. Она помогает размять мышцы после сна, активизировать кровообращение и взбодриться перед началом дня.

В холодном помещении лучше начинать с легких движений и постепенно увеличивать нагрузку, не выполняя резких упражнений сразу после пробуждения.

20. Мимамори — забота о пожилых соседях

Фото: Canva

Мимамори — понятие, связанное с наблюдением, заботой и вниманием к другим людям. В японском обществе подобные практики используют, в частности, для поддержки пожилых людей, которые живут одни.

Зимой такая взаимопомощь особенно важна. Соседи или родственники могут регулярно звонить пожилому человеку, навещать его, проверять, все ли в порядке, и помогать с покупками.

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Иногда достаточно простой договоренности: ежедневно обмениваться сообщениями или предупреждать друг друга, если человек долго не выходит на связь.

Такая привычка не согревает дом физически, но помогает вовремя заметить опасную ситуацию — например, переохлаждение, ухудшение самочувствия или падение.

Главное правило: сочетать несколько способов

Японский подход к зимнему быту строится на сочетании разных привычек: локального обогрева, теплой одежды, многослойного постельного белья, защиты окон от сквозняков и рационального использования пространства.

При этом важно помнить, что экономия на отоплении не должна вредить здоровью. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в холодный сезон температура в жилых помещениях должна составлять не менее 18 °C. Для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями может потребоваться более высокая температура.

Поэтому котацу, теплые носки, грелки и другие японские приспособления лучше рассматривать как дополнение к безопасному отоплению, а не его полную замену.

Даже несколько простых изменений — утепление окон, коврик на холодном полу, теплая домашняя одежда и предварительный подогрев постели — могут сделать зимние вечера заметно комфортнее.