Машина вспыхнет за минуты: какие ошибки водителей приводят к пожару зимой

С наступлением холодов автомобили чаще загораются из-за неисправной проводки, утечки топлива и неправильного обогрева. В МЧС напомнили казахстанцам, какие привычки зимой опасны для машины и что делать при первых признаках дыма.

Зимой риск пожара в автомобиле резко возрастает: низкие температуры, старая проводка, утечка топлива или самодельный обогрев способны привести к возгоранию машины, предупреждает МЧС РК.

Чего нельзя делать с машиной зимой

Неисправности техники и попытки прогреть авто любыми способами нередко заканчиваются ЧП. Спасатели перечислили правила, которые помогают уберечь транспорт:

регулярно проверяйте техническое состояние машины, уделяя особое внимание электропроводке, топливной системе и газовому оборудованию;

не грейте двигатель открытым огнем и не ставьте самодельные нагревательные устройства;

не перегружайте электросистему автомобиля;

возите исправный огнетушитель и заранее разберитесь, как им пользоваться.

Что делать при запахе гари или дыме

Если появился запах гари, дым или первые признаки возгорания, действуйте без промедления. Остановите машину, заглушите двигатель, выведите пассажиров и отойдите на безопасное расстояние.

О случившемся нужно сообщить по номерам 101 или 112.

Своевременное техобслуживание и осторожность на морозе помогают сохранить жизнь, здоровье и имущество.