Зимой риск пожара в автомобиле резко возрастает: низкие температуры, старая проводка, утечка топлива или самодельный обогрев способны привести к возгоранию машины, предупреждает МЧС РК.
Чего нельзя делать с машиной зимой
Неисправности техники и попытки прогреть авто любыми способами нередко заканчиваются ЧП. Спасатели перечислили правила, которые помогают уберечь транспорт:
- регулярно проверяйте техническое состояние машины, уделяя особое внимание электропроводке, топливной системе и газовому оборудованию;
- не грейте двигатель открытым огнем и не ставьте самодельные нагревательные устройства;
- не перегружайте электросистему автомобиля;
- возите исправный огнетушитель и заранее разберитесь, как им пользоваться.
Что делать при запахе гари или дыме
Если появился запах гари, дым или первые признаки возгорания, действуйте без промедления. Остановите машину, заглушите двигатель, выведите пассажиров и отойдите на безопасное расстояние.
О случившемся нужно сообщить по номерам 101 или 112.
Своевременное техобслуживание и осторожность на морозе помогают сохранить жизнь, здоровье и имущество.