Ученые сделали сенсационное открытие: в кости динозавра нашли следы крови возрастом 115 миллионов лет

В Бразилии исследователи обнаружили в окаменелой кости динозавра, жившего около 115 миллионов лет назад, химические следы древней крови, передает МойГород.

Речь идет о соединениях, связанных с гемоглобином, и микроскопических образованиях, которые, предположительно, являются минерализованными эритроцитами. Ученым впервые удалось получить доказательства того, что отдельные компоненты крови динозавров могли сохраняться более 100 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Что обнаружили исследователи

Палеонтологи из Австралии изучили окаменелые кости ног Aratasaurus museunacionali — плотоядного динозавра раннемелового периода. Окаменелость нашли еще в 2008 году в местности Мина-Педра-Бранка, недалеко от города Сантана-ду-Карири на северо-востоке Бразилии. Останки находились в геологической формации Ромуальдо, известной исключительно хорошей сохранностью ископаемых материалов.

Aratasaurus museunacionali относился к ранней ветви целурозавров — группы тероподных динозавров, к которой принадлежат и современные птицы. По оценкам ученых, на момент смерти животному было около четырех лет. Его длина составляла примерно 3,1 метра, а масса — около 34 килограммов.

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Во время исследования специалисты изучили мельчайшие каналы внутри окаменевшей кости, по которым при жизни животного проходили кровеносные сосуды. В этих полостях они обнаружили множество овальных микроскопических структур, напоминающих красные кровяные тельца. Их размеры составляли приблизительно 23 микрометра в длину и 19,5 микрометра в ширину.

Обнаруженные образования оказались более крупными и округлыми, чем эритроциты современных птиц и крокодилов. Однако исследователи допускают, что первоначальная форма клеток могла измениться в процессе окаменения.

Aratasaurus museunacionali. Фото: Maurilio Oliveira/Wikimedia Commons

Особое значение имело расположение микроскопических структур: они находились именно внутри сосудистых каналов кости — в тех местах, где при жизни динозавра проходили кровеносные сосуды и обеспечивали скелет необходимыми веществами.

Одной микроскопии было недостаточно, чтобы установить природу находки. Поэтому ученые использовали сразу несколько методов анализа: масс-спектрометрию, электронную микроскопию и рамановскую спектроскопию. Это позволило изучить химический состав образований и проверить, действительно ли они связаны с организмом динозавра.

Анализы выявили гем B — железосодержащую молекулу, входящую в состав гемоглобина, — а также химически измененное соединение 3,8-диэтилгем B. Кроме того, в микроскопических структурах обнаружили железо, углерод и азот.

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Полученные данные укрепили предположение о том, что исследователи имеют дело с минерализованными остатками древних эритроцитов, а не со случайными минеральными отложениями.

Чтобы исключить возможное загрязнение, ученые сравнили состав кости с окружающим ее окаменелым микробным материалом. Выяснилось, что во внешней среде преобладали соединения, связанные с хлорофиллом, тогда как в самой кости доминировали молекулы гемового происхождения.

При этом исследователи не обнаружили в окаменелости жидкую кровь или сохранившиеся в первоначальном виде белки гемоглобина. Речь идет о химических компонентах и минерализованных микроскопических структурах, которые, по мнению ученых, могут быть остатками клеток крови динозавра.

Как следы крови сохранились на протяжении 115 миллионов лет

Отдельный вопрос, который заинтересовал исследователей, — каким образом столь хрупкий биологический материал смог пережить более 100 миллионов лет. По их мнению, ключевую роль сыграло сочетание особенностей захоронения останков и последующих минеральных процессов.

Кости находились внутри древнего микробного мата в морской среде с низким содержанием кислорода. Предполагается, что такие условия замедлили разложение органических веществ на ранних этапах окаменения.

Кроме того, ученые обнаружили гаусманит — минерал из группы оксидов марганца, который был тесно связан с клеткоподобными структурами. Исследователи предполагают, что он мог стабилизировать биологический материал и защитить некоторые его химические компоненты в процессе фоссилизации.

Кости Aratasaurus museunacionali.

Фото: Juliana Manso Sayão, Antônio Álamo Feitosa Saraiva, Arthur Souza Brum, Renan Alfredo Machado Bantim, Rafael Cesar Lima Pedroso de Andrade, Xin Cheng, Flaviana Jorge de Lima, Helder de Paula Silva & Alexander W. A. Kellner./Wikimedia Commons.

Эта особенность может помочь объяснить, почему в отдельных окаменелостях удается обнаружить молекулярные следы древних организмов, хотя в большинстве случаев первоначальные органические соединения со временем разрушаются.

Открытие расширяет возможности изучения биологии динозавров. До сих пор палеонтологи в основном восстанавливали особенности их организмов по костям, зубам и другим сохранившимся частям скелета. Теперь дополнительные сведения могут дать и химические следы древних биологических процессов.

В частности, анализ молекул, связанных с кровью, в перспективе поможет лучше понять, как вымершие животные переносили кислород и как функционировал их организм миллионы лет назад.