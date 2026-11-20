Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с нового года минимальная заработная плата (МЗП) в стране вырастет с 85 до 110 тысяч тенге. Вслед за ней автоматически увеличится и потолок социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по случаю потери работы - до 346,5 тысячи тенге в месяц.
Главные условия:
- Размер: 45% от среднемесячного дохода за последние два года, но не более 7 МЗП.
- Срок: назначается на период активного поиска работы - до трех месяцев в зависимости от стажа участия в системе соцстрахования.
- Кому положено: только тем, за кого работодатель делал социальные отчисления.
Как оформить выплату:
- Обратиться в карьерный центр. С 1 октября 2026 года срок поиска работы в статусе "лица, ищущего работу" увеличили с 2 до 13 дней. В это время специалисты подбирают вакансии и организуют собеседования с работодателями.
- Получить статус безработного. Его присвоят, если за 13 дней работу найти не удалось. При необходимости человеку предложат пройти краткосрочное обучение.
- Подать заявление. Сделать это можно онлайн через eGov.kz, Enbek.kz, приложения банков второго уровня, по проактивному SMS, а также лично в карьерном центре или ЦОНе.
В ведомстве добавили, что специалисты карьерного центра продолжают искать вакансии для безработного вне зависимости от того, получает он выплату или нет.