Максимальная выплата вырастет вслед за минимальной зарплатой, но платить её будут не всем и меньше по времени. Разбираем новые правила, которые заработают с 1 января 2027 года.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с нового года минимальная заработная плата (МЗП) в стране вырастет с 85 до 110 тысяч тенге. Вслед за ней автоматически увеличится и потолок социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по случаю потери работы - до 346,5 тысячи тенге в месяц.

Главные условия:

Размер: 45% от среднемесячного дохода за последние два года, но не более 7 МЗП.

45% от среднемесячного дохода за последние два года, но не более 7 МЗП. Срок: назначается на период активного поиска работы - до трех месяцев в зависимости от стажа участия в системе соцстрахования.

назначается на период активного поиска работы - до трех месяцев в зависимости от стажа участия в системе соцстрахования. Кому положено: только тем, за кого работодатель делал социальные отчисления.

Как оформить выплату:

Обратиться в карьерный центр. С 1 октября 2026 года срок поиска работы в статусе "лица, ищущего работу" увеличили с 2 до 13 дней. В это время специалисты подбирают вакансии и организуют собеседования с работодателями.

С 1 октября 2026 года срок поиска работы в статусе "лица, ищущего работу" увеличили с 2 до 13 дней. В это время специалисты подбирают вакансии и организуют собеседования с работодателями. Получить статус безработного. Его присвоят, если за 13 дней работу найти не удалось. При необходимости человеку предложат пройти краткосрочное обучение.

Его присвоят, если за 13 дней работу найти не удалось. При необходимости человеку предложат пройти краткосрочное обучение. Подать заявление. Сделать это можно онлайн через eGov.kz, Enbek.kz, приложения банков второго уровня, по проактивному SMS, а также лично в карьерном центре или ЦОНе.

В ведомстве добавили, что специалисты карьерного центра продолжают искать вакансии для безработного вне зависимости от того, получает он выплату или нет.