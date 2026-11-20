В Атырауской области внедрили новый механизм контроля за сохранностью изъятых наркотических средств, который должен полностью исключить их утрату, подмену или хищение. Инициатива реализована прокуратурой региона совместно с полицией.

Теперь все вещественные доказательства подобного рода помещаются в специальные сейф-пакеты. Каждый из них оснащен индивидуальным серийным номером, штрихкодом и QR-кодом. Такая маркировка позволяет отследить перемещение изъятых веществ на каждом этапе - с момента задержания и проведения судебной экспертизы вплоть до их уничтожения.

Кроме того, для силовиков разработали единый алгоритм работы с вещдоками: все манипуляции с наркотиками теперь в обязательном порядке фиксируются на видео.

Для запуска новой системы департамент полиции региона при координации надзорного органа уже закупил более тысячи сейф-пакетов четырех различных видов. В прокуратуре отмечают, что нововведение сделает следственные действия более прозрачными и обеспечит надежную сохранность.