Глава государства раскритиковал затянутые процедуры в институтах развития и призвал избавить фермеров от необходимости продавать урожай за бесценок ради первых выплат по кредитам.

Правительству Казахстана вместе с холдингом "Байтерек" и финансовыми регуляторами поручено до конца марта 2027 года создать единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора - такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства раскритиковал затянутые процедуры в институтах развития и призвал избавить фермеров от необходимости продавать урожай за бесценок ради первых выплат по кредитам.

По словам президента, действующие программы Аграрной кредитной корпорации и "КазАгроФинанса" работают слишком медленно: заявки рассматривают долго, процедуры сложные, а цифровизации не хватает.

- Поэтому правительству совместно с "Байтереком" и финансовыми регуляторами до конца первого квартала 2027 года следует предложить единую линейку инвестиционных инструментов для агросектора, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поставил задачу активнее привлекать к кредитованию села коммерческие банки второго уровня. При этом условия займов должны подстраиваться под реальный цикл работы фермеров и включать отсрочку по основному долгу на этапе запуска проектов.

- Довольно часто фермеры продают урожаи сразу после уборки по бросовой, дешёвой цене ради того, чтобы совершить первый платеж по кредиту. Такая ситуация неприемлема, министерству и правительству нужно приступить к решению данного вопроса, - отметил глава государства.

В то же время президент напомнил аграриям об ответственности за бюджетные вложения: государство направляет в отрасль крупные суммы, поэтому в работе не должно быть иждивенчества - деньги нужно использовать строго по назначению и с отдачей.