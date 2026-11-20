Профильное министерство отчиталось о 921 проекте почти в 500 сёлах на 173 млрд тенге по программе "Ауыл - ел бесігі" и модернизации водоснабжения в 277 населённых пунктах за прошлый год.

Реальные итоги благоустройства сёл в стране нужно перепроверить, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды. По его словам, профильное министерство отчиталось о 921 проекте почти в 500 сёлах на 173 млрд тенге по программе "Ауыл - ел бесігі" и модернизации водоснабжения в 277 населённых пунктах за прошлый год.

Глава государства усомнился в достоверности прошлых отчётов и призвал отказаться от практики откладывать проблемные вопросы.

- Возможно, пришло время проверить реальные итоги этой работы. Можно ли доверять озвученным цифрам? Почему я затронул эту тему и хотел бы разобраться в ней детально? Дело в том, что раньше нам рисовали красивую, почти идеальную картину. И, честно говоря, нас всех это искренне радовало. Потом мы искали удобные отговорки, мол, нам не дали точной статистики, и просто откладывали этот вопрос в долгий ящик. Такой подход в будущем недопустим, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что новый импульс развитию сельских территорий должна дать программа "Народная стройка". Акцент сделают на поддержке бизнеса, который создаёт на селе постоянные рабочие места.