«Каждая программа должна иметь свои цели»: Токаев поручил проверить господдержку села в Казахстане

Глава государства заявил, что проектов стало слишком много, а меры поддержки должны быть понятны аграриям и помогать экономить бюджет.

В сельском хозяйстве Казахстана накопилось слишком много программ поддержки, которые повторяют друг друга, - президент Касым-Жомарт Токаев поручил оценить их реальную отдачу на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды. Выступая перед аграриями, глава государства также подвёл итоги развития отрасли за последние семь лет.

Что изменилось в АПК за семь лет

По данным президента, за семь лет производство продуктов питания выросло на 28%, а экспорт продукции АПК увеличился вдвое и почти достиг 7 млрд долларов.

запустили 1 630 инвестиционных проектов на 2,7 трлн тенге;

довели долю переработанной продукции в экспорте до 52%;

впервые за 20 лет провели национальную сельскохозяйственную перепись с цифровыми инструментами, чтобы собрать точные данные об отрасли.

- В целом потенциал сельского хозяйства нашей страны высок. Наша главная задача - эффективно использовать имеющиеся возможности и без промедления приступить к активной работе, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Почему президент раскритиковал аграрные программы

В стране работают "Ауыл аманаты", "Ауыл - ел бесігі", "Кең дала", "Береке", "Жайлау", "Игілік", "Сыбаға" и другие программы. Глава государства заявил, что проектов стало слишком много, а меры поддержки должны быть понятны аграриям и помогать экономить бюджет.