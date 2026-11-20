«Страна вступает в эпоху подъёма и расцвета»: Токаев о планах в Казахстане

Масштабная стройка развернётся по всему Казахстану благодаря программе "Народное строительство", заявил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства отметил, что страна входит в этап подъёма и расцвета за счёт труда людей, которые добросовестно относятся к своему делу.

По словам президента, предстоящий проект уникален по масштабам и затронет ключевые сферы жизни в регионах.

- Во всех регионах будут построены поликлиники, больницы, детские сады, школы, объекты культуры и спорта, то есть важнейшие объекты социальной инфраструктуры, благодаря которым будет повышаться качество жизни наших граждан. Будут проложены качественные дороги, построены атомные, гидро- и тепловые электростанции, а также центры обработки данных (ЦОДы), - уточнил Касым-Жомарт Токаев.

В проект включатся местные компании и промышленные предприятия. Ожидается, что это даст людям новые рабочие места, поддержит доходы семей и изменит структуру экономики.