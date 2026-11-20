Мужчину арестовали за конфликт с полицейскими в Актобе

31-летнего мужчину отправили под административный арест на 10 суток за неповиновение сотрудникам патрульной полиции и попытку сорвать их работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел, когда патрульный экипаж нес службу. По данным полиции, мужчина намеренно мешал стражам порядка исполнять служебные обязанности и провоцировал конфликт. Несмотря на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия, мужчина продолжал вести себя вызывающе и вступал с полицейскими в словесную перепалку.

Нарушителя доставили в отдел полиции, а собранные в отношении него материалы передали в суд, который и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.

В полиции напомнили, что законные требования стражей порядка обязательны для исполнения, а несогласие с их действиями не дает права нарушать общественный порядок и препятствовать их работе.