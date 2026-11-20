Спутниковые наблюдения показали стремительное усиление Эль-Ниньо в Тихом океане. По оценкам исследователей NASA, нынешнее климатическое явление может оказаться мощнее одного из самых сильных за всю историю наблюдений — Эль-Ниньо 1997–1998 годов. Это повышает вероятность экстремальных осадков и наводнений в отдельных регионах мира зимой 2026–2027 годов, передает МойГород со ссылкой на ScienceDaily.

Почему Эль-Ниньо усиливается

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, связанное с аномальным повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно влияет на циркуляцию атмосферы и способно менять погодные условия в разных частях планеты.

В обычных условиях постоянные тропические ветры — пассаты — перемещают теплую поверхностную воду к западной части Тихого океана. Когда эти ветры ослабевают или меняют направление, нагретая вода начинает перемещаться обратно на восток, в сторону Южной Америки.

По мере нагревания вода расширяется, поэтому уровень океана в центральной и восточной частях Тихого океана повышается. Изменения температуры и уровня воды влияют на движение воздушных масс, распределение осадков и погодные процессы по всему миру.

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Два особенно мощных эпизода Эль-Ниньо за последние десятилетия наблюдались в 1997–1998 и 2015–2016 годах. Они сопровождались масштабными природными катаклизмами: лесными пожарами в Индонезии и Амазонии, сильными засухами и неурожаями на юге Африки, а также проливными дождями и наводнениями в Южной Калифорнии.

При этом ученые подчеркивают, что одинаковых сценариев Эль-Ниньо не существует. Последствия каждого эпизода зависят от того, где именно накапливается теплая вода и как на происходящее реагирует атмосфера.

Как объясняет научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Джош Уиллис, нельзя говорить о типичном Эль-Ниньо, поскольку каждый такой эпизод отличается расположением теплых вод и воздействием на погоду.

Что показали спутниковые снимки NASA

Для изучения происходящего исследователи используют спутниковую альтиметрию — метод измерения высоты поверхности океана с помощью спутниковых приборов.

Ученые NASA сравнили карты уровня Тихого океана за 13 октября 1997 года и 12 октября 2026 года. Для этого использовали данные спутника TOPEX/Poseidon и современного аппарата Sentinel-6 Michael Freilich. Из расчетов исключили обычные сезонные колебания и долгосрочные изменения уровня моря, чтобы выделить аномалии, связанные с климатическими процессами.

На снимках обнаружилось заметное сходство: в обоих случаях уровень воды на западе океана был ниже обычного, тогда как в центральной и восточной частях наблюдались обширные зоны повышенного уровня. Теплые воды распространялись вдоль экватора вплоть до берегов Южной Америки.

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По словам Джоша Уиллиса, важное преимущество подобных исследований заключается в наличии 35-летнего архива спутниковых наблюдений. Благодаря этому ученые могут сопоставлять нынешнее явление с предыдущими мощными эпизодами Эль-Ниньо.

Исследователи также отметили, что в 2026 году климатическое явление развивалось значительно быстрее, чем в 1997-м. По предварительным оценкам, нынешний эпизод может оказаться еще масштабнее.

От событий 2015 года нынешняя ситуация отличается расположением теплых вод. Тогда они не распространились так далеко на восток, поэтому сильные осадки затронули Мексику, Центральную Америку и юго-восток США, а не Калифорнию.

Какие последствия прогнозируют на зиму 2026–2027 годов

Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) от 8 октября, вероятность сохранения сильного или очень сильного Эль-Ниньо в период с января по март 2027 года превышала 83%.

В более позднем обновлении от 12 ноября NOAA также подтвердило усиление явления. Вероятность того, что оно останется сильным или очень сильным в январе–марте 2027 года, оценивалась более чем в 79%.

Ученые предупреждают, что мощное Эль-Ниньо повышает вероятность сильных дождей и наводнений в отдельных регионах. В частности, повышенное внимание уделяется югу США.

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Однако климатологи пока не могут точно определить, какие территории окажутся под наибольшим воздействием. За пределами тропических широт на погоду влияют и другие атмосферные процессы, поэтому сходство нынешнего явления с Эль-Ниньо 1997 года не означает, что погодные условия полностью повторятся.

По словам исследователей, масштаб возможных природных катастроф зимой 2026–2027 годов будет зависеть от дальнейшего взаимодействия океана и атмосферы в ближайшие месяцы.

Таким образом, нынешнее Эль-Ниньо уже демонстрирует признаки одного из наиболее мощных климатических явлений последних десятилетий. Однако конкретные последствия для разных стран и регионов пока остаются неопределенными.