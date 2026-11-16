В Антарктиде находится ледник, состояние которого может повлиять на будущее прибрежных городов по всему миру. Его называют «ледником Судного дня» — речь идет о леднике Туэйтса, который постепенно теряет лед под воздействием океанических вод. Ученые опасаются, что дальнейшее отступление этой гигантской ледяной массы может ускорить повышение уровня мирового океана и повлиять на устойчивость всего Западно-Антарктического ледникового щита, передает МойГород.

Особое внимание исследователей привлекают новые научные работы 2026 года. Согласно одной из них, вклад Туэйтса в повышение уровня моря к концу века может оказаться примерно вдвое выше некоторых прежних оценок. Другие исследования показывают, что потеря льда может продолжаться еще многие десятилетия, даже если океан начнет охлаждаться.

Об этом сообщают исследователи из международного научного сообщества, изучающего ледник, а также Британская антарктическая служба и NASA.

Почему ледник Туэйтса называют ледником Судного дня

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Туэйтс расположен в Западной Антарктиде. Это один из крупнейших и наиболее быстро меняющихся ледников планеты. Его площадь сопоставима с территорией Великобритании или американского штата Флорида. В отдельных местах толщина льда достигает примерно двух километров.

Неофициальное название «ледник Судного дня» появилось из-за потенциальных последствий его разрушения. Если весь лед Туэйтса окажется в океане, глобальный уровень моря может подняться примерно на 65 сантиметров.



Ледник Туэйтса. Фото: NASA

Однако опасность заключается не только в самом леднике. Туэйтс также выполняет роль своеобразного барьера для расположенных за ним огромных массивов льда Западной Антарктиды. Если он потеряет устойчивость, это может ускорить движение соседних ледников в океан и привести к гораздо более масштабному повышению уровня моря в долгосрочной перспективе.

При этом полное исчезновение Туэйтса не означает, что уровень океана поднимется на десятки сантиметров за несколько лет. Речь идет о процессе, который может растянуться на многие десятилетия и столетия.

Что заставляет ледник разрушаться

Главная угроза приходит не только сверху, но и снизу. Под ледник проникают относительно теплые океанические воды, которые постепенно разрушают его основание и плавучие ледяные шельфы.

Чтобы понять опасность, нужно разобраться в устройстве ледника. Огромная масса льда движется от материка к океану. Часть ее остается на суше, а часть постепенно выходит в море и превращается в плавучий ледяной шельф.

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Этот шельф работает как своеобразная опора, сдерживающая движение внутреннего льда. Когда океанические воды подтачивают его снизу, он становится тоньше и теряет способность удерживать ледяную массу. В результате ледник может быстрее двигаться в сторону океана.

Вертикальный профиль ледника Туэйтса (белым цветом слева), океана (синим цветом справа) и коренного основания (коричневым цветом внизу), с указанием основных факторов, процессов и их последствий.

Фото: Блог Европейского союза геоученых EGU Blogs

Особенно уязвима так называемая линия налегания — граница, где лед перестает опираться на морское дно и начинает плавать. Если эта граница отступает вглубь материка, в океан может поступать все больше льда.

Исследования показывают, что с 1990-х годов западная часть ледника Туэйтса отступила примерно на 25 километров. Именно поэтому ученые пытаются выяснить, насколько быстро этот процесс может продолжиться.

Новые исследования 2026 года: прогнозы оказались тревожнее

В октябре 2026 года NASA сообщило о результатах нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. Ученые разработали более подробную компьютерную модель, которая учитывает проникновение морской воды под ледник в зоне его контакта с морским дном.

Ранее многие модели рассматривали эту область как четкую границу между льдом на суше и плавучей ледяной массой. Новая модель учитывает, что вода может проникать на несколько километров под лед, приподнимать его во время приливов и ускорять таяние.

Результаты показали, что в некоторых расчетных сценариях вклад ледника Туэйтса в повышение уровня мирового океана к 2100 году может достигнуть примерно 30 миллиметров с погрешностью около 6 миллиметров. Это приблизительно вдвое больше некоторых предыдущих оценок. Авторы также допускают, что потеря контакта с поддерживающими подводными возвышенностями может начаться уже около 2038 года.

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Еще один важный результат опубликовала Британская антарктическая служба в октябре 2026 года. Исследователи провели компьютерные эксперименты, в которых полностью отключили влияние таяния от океанической воды. Даже при таком гипотетическом сценарии Туэйтс продолжал терять лед на протяжении всех 150 лет моделирования.

Это означает, что предыдущие изменения уже запустили процессы, которые не получится быстро остановить даже охлаждением океана. В реальности же морская вода продолжает воздействовать на ледник, поэтому потеря массы может оказаться еще значительнее.

Ученые отправились бурить ледник, чтобы увидеть угрозу изнутри

Чтобы точнее понять, что происходит под ледяной массой, международные исследовательские группы проводят экспедиции в один из самых труднодоступных районов Антарктиды.

В январе 2026 года специалисты Британской антарктической службы и Корейского института полярных исследований добрались до удаленного участка Туэйтса. Их задача заключалась в том, чтобы пробурить лед горячей водой и установить приборы для длительного наблюдения за океаном непосредственно под ледником.

Ледник Туэйтса. Фото: NASA/ James Yungel

Исследователи хотели получить данные о температуре, движении и свойствах воды под плавучей частью ледяной массы. Эти измерения необходимы, чтобы понять, насколько быстро океан разрушает лед снизу и как это повлияет на дальнейшее отступление ледника.

Однако экспедиция столкнулась с техническими трудностями: на заключительном этапе миссии установленные приборы застряли внутри ледяной толщи. Несмотря на это, ученые считают получение прямых данных об условиях под ледником одной из важнейших задач дальнейших исследований.

Может ли таяние Туэйтса затопить целые города?

Если ледник полностью разрушится, уровень мирового океана может подняться примерно на 65 сантиметров. Но это не произойдет одномоментно: подобный сценарий предполагает длительный процесс потери ледяной массы.

Еще серьезнее возможные последствия для всего Западно-Антарктического ледникового щита. В нем содержится столько льда, что его полная потеря могла бы поднять глобальный уровень моря примерно на пять метров.

Это уже угрожает низменным прибрежным территориям, островным государствам и крупным городам, расположенным у океана. Среди потенциально уязвимых регионов — побережья Бангладеш, Нидерландов, отдельных районов США и многочисленных островных государств.

При этом важно понимать: речь не идет о том, что все эти территории окажутся под водой в ближайшие годы. Повышение уровня моря происходит постепенно, а реальные последствия зависят от скорости таяния ледников, расширения нагревающейся океанической воды и особенностей каждого побережья.

Почему ледник называют одной из главных климатических угроз

В 2025 году международная группа ученых, участвовавших в проекте International Thwaites Glacier Collaboration, подвела итоги многолетних исследований. Специалисты пришли к выводу, что отступление ледника, вероятно, продолжится и может ускоряться в XXI и XXII веках.

При этом исследователи подчеркнули, что полный коллапс Туэйтса в ближайшие несколько десятилетий маловероятен. Однако вероятность более масштабного разрушения Западно-Антарктического ледникового щита в последующие столетия исключать нельзя.

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Именно поэтому за Туэйтсом следят ученые со всего мира. Он представляет собой не просто огромную ледяную массу, а важный элемент климатической системы Земли. Его дальнейшее отступление может изменить береговые линии, повысить риски наводнений и повлиять на жизнь миллионов людей.

Главная тревога заключается в том, что процессы разрушения уже идут, а их последствия могут ощущаться далеко за пределами Антарктиды — в том числе на побережьях, расположенных за тысячи километров от ледника.