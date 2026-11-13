Где переждать конец света: ученые назвали единственную страну, где можно спрятаться от апокалипсиса

Австралия может стать одним из наиболее надежных убежищ для человечества в случае глобальной катастрофы. К такому выводу пришли немецкие исследователи, изучившие научные публикации о выживании цивилизации после масштабных кризисов. По их оценке, географическая изоляция, развитое сельское хозяйство и промышленный потенциал дают этой стране преимущества перед многими другими государствами, передает МойГород

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Global Challenges.

Какие угрозы могут привести к глобальной катастрофе

Авторы исследования разделили глобальные катастрофические риски на три основные категории. Первая связана с резким сокращением количества солнечного света, достигающего поверхности Земли. Подобный сценарий возможен после мощных вулканических извержений, ядерной войны или падения крупного астероида, которое может привести к образованию плотных облаков пыли в атмосфере.

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Вторая категория угроз — масштабный отказ инфраструктуры. В этом случае могут быть нарушены системы электроснабжения, транспортное сообщение и производство продовольствия. Причинами подобных сбоев способны стать мощные геомагнитные бури, кибератаки или применение электромагнитного оружия.

Третья группа рисков связана с биологическими угрозами. Крупные пандемии могут привести к массовой гибели людей, перегрузке систем здравоохранения и фактическому параличу общественной жизни.

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Исследователи подчеркивают, что ни одна страна не защищена от всех перечисленных сценариев. Однако отдельные государства обладают условиями, которые могут повысить шансы их населения на выживание и помочь сохранить основные функции общества.

Почему Австралия оказалась в числе лидеров

По результатам анализа именно Австралия чаще других рассматривается как перспективное место для сохранения человеческой цивилизации в условиях глобального кризиса. Эксперты выделили несколько факторов, которые делают страну относительно устойчивой к масштабным потрясениям.

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В первую очередь речь идет о ее географическом положении. Австралия находится на отдельном континенте, поэтому в случае серьезного мирового кризиса ей потенциально проще ограничить внешние контакты и защитить внутренние ресурсы.

Еще одно преимущество — продовольственная безопасность. Страна располагает развитым сельским хозяйством и производит значительные объемы продуктов питания. Кроме того, у нее есть собственная промышленная и горнодобывающая отрасли, а также финансовые ресурсы для поддержания экономики.

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Важную роль играют и политические факторы: Австралия считается богатым государством с относительно стабильной демократической системой.

Впрочем, даже у этой страны есть уязвимые места. В частности, она зависит от международных поставок топлива, лекарственных препаратов и удобрений. Если глобальная торговля окажется парализована, такая зависимость может создать серьезные проблемы.

Какие еще страны могут стать убежищем

Помимо Австралии, исследователи выделили несколько государств, обладающих сравнительно высоким потенциалом устойчивости к глобальным катастрофам. Среди них — Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина.

Фото: Canva

Как отмечает издание ScienceAlert, эти страны в случае масштабного кризиса могли бы стать своеобразными опорными пунктами для восстановления цивилизации. На их территории потенциально можно было бы разместить стратегические запасы продовольствия и семян, необходимые для возобновления сельского хозяйства.

Кроме того, такие государства могли бы выступать центрами международного сотрудничества и координации действий по преодолению последствий катастроф.

Однако у каждого из этих кандидатов есть собственные слабые стороны. Например, за исключением Швейцарии, все перечисленные страны имеют протяженные береговые линии. Это делает их уязвимыми перед цунами, которое может возникнуть в результате падения крупного космического объекта в океан.

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Дополнительную опасность представляют мощные вулканические извержения в Юго-Восточной Азии или Южной Америке. Их последствия способны затронуть даже удаленные от места катастрофы регионы.

Еще одна общая проблема — зависимость от международной торговли. Даже государства с развитым сельским хозяйством и промышленностью не всегда способны самостоятельно обеспечить себя всеми необходимыми ресурсами.

Таким образом, ученые не называют ни одну страну абсолютно безопасным убежищем. Речь идет о сравнительной устойчивости: одни государства имеют больше возможностей сохранить население, продовольственные запасы и инфраструктуру в случае глобального кризиса, чем другие.