Ученые назвали дату «Судного дня» в ноябре: Земля достигла своего предела

Дата 13 ноября 2026 года в последнее время вновь привлекла внимание из-за необычного исследования американских учёных, опубликованного более 60 лет назад.

В 1960 году ученые рассчитали, что при сохранении прежних темпов роста населения именно в этот день математическая модель должна была достичь точки, в которой численность людей стремилась бы к бесконечности. Свою работу исследователи назвали «Судный день». Однако речь шла не о буквальном предсказании конца света, а о математическом прогнозе, основанном на тенденциях прошлого, передает МойГород.

Откуда появилась дата 13 ноября 2026 года

4 ноября 1960 года в научном журнале Science была опубликована работа физика Гайнца фон Ферстера, Патрисии Мори и Лоуренса Амиота под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года нашей эры».

Исследователи использовали имевшиеся на тот момент оценки численности населения Земли за продолжительный период — примерно от начала нашей эры до 1958 года. Они обратили внимание на то, что население планеты не просто увеличивалось: темпы его прироста со временем ускорялись.

На основе собранных данных учёные построили математическую модель, описывающую эту тенденцию, а затем попытались продолжить полученную кривую в будущее.

Согласно их расчётам, если бы человечество продолжало расти с той же скоростью, что и на протяжении предыдущих двух тысячелетий, 13 ноября 2026 года модель достигла бы математической сингулярности. В этой точке расчётная численность населения стремилась бы к бесконечности.

Разумеется, учёные не утверждали, что на Земле действительно может появиться бесконечное количество людей. Сингулярность в данном случае означала предел применимости математической модели: после этой точки её результаты теряли физический смысл.

Почему исследование назвали «Судным днём»

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Название работы было намеренно провокационным. Фон Ферстер использовал английское слово doomsday, которое переводится как «Судный день» или «конец света».

В публикации журнала Time, вышедшей вскоре после исследования, приводилось объяснение учёного: если бы описанная тенденция продолжалась, человечество столкнулось бы с ситуацией, когда количество людей стало бы чрезмерным для имеющегося пространства и ресурсов.

Именно громкое название и конкретная дата впоследствии сделали исследование популярным. Его нередко представляли как предсказание конца света, хотя первоначальная работа была посвящена математической закономерности роста населения.

Авторы фактически продемонстрировали, к какому абсурдному результату приводит попытка бесконечно продолжать наблюдавшуюся в прошлом тенденцию ускоренного роста.

Почему прогноз не сбылся

Главное условие модели заключалось в том, что население Земли будет и дальше увеличиваться с ускорением, наблюдавшимся в предыдущие столетия. Однако во второй половине XX века демографическая ситуация начала меняться.

Во многих странах стала снижаться рождаемость, а темпы прироста населения планеты постепенно замедлились. В результате фактическая динамика всё сильнее расходилась с математической кривой, построенной фон Ферстером и его коллегами.

Современные исследования этой модели отмечают, что гиперболическая траектория роста населения прекратилась. По данным публикаций, к началу 1990-х годов реальная численность населения уже заметно отставала от показателей, которые предсказывала модель 1960 года.

Таким образом, прогноз не оправдался не потому, что исследователи ошиблись в арифметике, а потому, что исходные условия перестали соответствовать реальности. Демографические процессы оказались сложнее, чем простое продолжение прежней тенденции.

Сколько людей сейчас живёт на Земле

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Современные демографические прогнозы не предполагают бесконечного ускорения роста населения. Согласно докладу ООН World Population Prospects 2024, в 2024 году численность населения Земли составляла около 8,2 миллиарда человек.

По оценкам организации, население планеты продолжит увеличиваться и достигнет примерно 10,3 миллиарда к середине 2080-х годов. После этого ожидается постепенное сокращение — ориентировочно до 10,2 миллиарда к концу XXI века.

Одной из основных причин изменения демографической динамики является снижение рождаемости. Если в 1990 году на одну женщину в среднем приходилось 3,31 ребёнка, то сейчас этот показатель составляет около 2,25.

Более чем в половине стран и территорий мира рождаемость уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства населения, который составляет примерно 2,1 ребёнка на одну женщину.

Это означает, что ключевое предположение, на котором строилась модель 1960 года, больше не соответствует современным демографическим условиям.

Почему выбрали именно 13 ноября

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У необычной даты есть ещё одна деталь. Согласно современному исследованию, посвящённому математической модели фон Ферстера, выбор 13 ноября имел иронический подтекст: в этот день родился сам учёный.

Таким образом, за конкретной датой, которая впоследствии стала восприниматься как предсказание конца света, стояла не только математическая экстраполяция, но и своеобразная шутка автора исследования.

При этом сама модель и расчёт предполагаемой сингулярности были частью научной работы. А точное указание дня и месяца добавило публикации необычности и привлекло к ней внимание.

Произойдёт ли конец света 13 ноября 2026 года

13 ноября 2026 года не является научно установленной датой конца света или демографической катастрофы. Это лишь день, который получился в результате математической модели, опубликованной в 1960 году, при условии сохранения прежних темпов роста населения.

За прошедшие десятилетия демографическая ситуация существенно изменилась: рождаемость во многих странах снизилась, темпы прироста населения замедлились, а современные прогнозы ООН предполагают достижение пика численности человечества во второй половине XXI века.

История этого исследования наглядно показывает, почему математические прогнозы необходимо рассматривать с учётом исходных предположений. Даже точные расчёты могут привести к совершенно нереалистичным результатам, если механически переносить тенденции прошлого на далёкое будущее.