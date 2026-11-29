В Казахстане завершилось голосование на внеочередных выборах депутатов маслихатов всех уровней: к закрытию участков в 20:00 по стране проголосовали 58,55% избирателей, включенных в списки. В Западно-Казахстанской области явка составила 55,27%, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Самую высокую активность по республике зафиксировали в Туркестанской области, где свои голоса отдали 77,58% избирателей. В тройку лидеров также вошли Актюбинская область (75,69%) и область Жетісу (74,09%). Наименьшую явку показали города республиканского значения - Алматы (37,70%), Астана (42,92%) и Шымкент (44,72%).

По предварительным сведениям территориальных избирательных комиссий, явка по регионам распределилась следующим образом:

Астана - 42,92%;

область Абай - 68,22%;

Акмолинская область - 56,08%;

Актюбинская область - 75,69%;

Алматинская область - 60,41%;

Атырауская область - 54,16%;

Западно-Казахстанская область - 55,27%;

Жамбылская область - 61,92%;

область Жетісу - 74,09%;

Карагандинская область - 56,42%;

Костанайская область - 57,14%;

Кызылординская область - 71,58%;

Мангистауская область - 61,86%;

Павлодарская область - 60,23%;

Северо-Казахстанская область - 62,75%;

Туркестанская область - 77,58%;

область Ұлытау - 54,61%;

Восточно-Казахстанская область - 65,48%;

Алматы - 37,70%;

Шымкент - 44,72%.

Напомним, голосование на внеочередных выборах депутатов маслихатов прошло сегодня, 29 ноября - избирательные участки работали с 07:00 до 20:00. К 14:00 общереспубликанская явка составляла 45,46%.

В Западно-Казахстанской области к голосованию подготовили 488 избирательных участков, в списки были включены 451 868 избирателей. По итогам выборов в регионе распределят 188 депутатских мандатов: 30 - в областной маслихат, 24 - в Уральский городской и 134 - в районные маслихаты.