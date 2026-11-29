В Казахстане завершилось голосование на внеочередных выборах депутатов маслихатов всех уровней: к закрытию участков в 20:00 по стране проголосовали 58,55% избирателей, включенных в списки. В Западно-Казахстанской области явка составила 55,27%, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Самую высокую активность по республике зафиксировали в Туркестанской области, где свои голоса отдали 77,58% избирателей. В тройку лидеров также вошли Актюбинская область (75,69%) и область Жетісу (74,09%). Наименьшую явку показали города республиканского значения - Алматы (37,70%), Астана (42,92%) и Шымкент (44,72%).
По предварительным сведениям территориальных избирательных комиссий, явка по регионам распределилась следующим образом:
- Астана - 42,92%;
- область Абай - 68,22%;
- Акмолинская область - 56,08%;
- Актюбинская область - 75,69%;
- Алматинская область - 60,41%;
- Атырауская область - 54,16%;
- Западно-Казахстанская область - 55,27%;
- Жамбылская область - 61,92%;
- область Жетісу - 74,09%;
- Карагандинская область - 56,42%;
- Костанайская область - 57,14%;
- Кызылординская область - 71,58%;
- Мангистауская область - 61,86%;
- Павлодарская область - 60,23%;
- Северо-Казахстанская область - 62,75%;
- Туркестанская область - 77,58%;
- область Ұлытау - 54,61%;
- Восточно-Казахстанская область - 65,48%;
- Алматы - 37,70%;
- Шымкент - 44,72%.
Напомним, голосование на внеочередных выборах депутатов маслихатов прошло сегодня, 29 ноября - избирательные участки работали с 07:00 до 20:00. К 14:00 общереспубликанская явка составляла 45,46%.
В Западно-Казахстанской области к голосованию подготовили 488 избирательных участков, в списки были включены 451 868 избирателей. По итогам выборов в регионе распределят 188 депутатских мандатов: 30 - в областной маслихат, 24 - в Уральский городской и 134 - в районные маслихаты.