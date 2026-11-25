Более 451 тысячи избирателей зарегистрированы в ЗКО: как регион готовится к выборам

В области сформированы 673 избирательные комиссии, в составе которых работают 4 079 человек.

В Западно-Казахстанской области к предстоящим выборам подготовили 488 избирательных участков, более четверти из них находятся в Уральске. Всего в регионе зарегистрированы 451 868 избирателей.

О подготовке к избирательной кампании сообщил Асланбек Губашев. В области сформированы 673 избирательные комиссии, в составе которых работают 4 079 человек:

14 территориальных комиссий (98 членов, из них 46 работают на постоянной основе);

171 окружная комиссия (855 членов);

488 участковых комиссий (3 126 членов).

Из 488 избирательных участков 136 (27,9%) расположены в Уральске. Ещё 14 участков будут закрытого типа: один откроют в воинской части, один - в изоляторе временного содержания и 12 - в медицинских учреждениях.

Большинство участков разместили в учреждениях образования (237) и культуры (189). Также голосование пройдёт на 29 объектах здравоохранения, 16 спортивных сооружениях, в 4 социальных учреждениях и 13 других зданиях. Помещения в районах полностью соответствуют требованиям, обеспечены урнами и информационными материалами.

Для удобства избирателей на 200 участках с числом голосующих более тысячи человек запустят онлайн-сервисы. Кроме того, на пяти участках в областном центре организуют сервисы для регистрации граждан.

В списках избирателей числятся 2 362 человека с инвалидностью, которым требуются особые условия при голосовании: 610 человек передвигаются на креслах-колясках, 1 299 имеют нарушения зрения, 453 - нарушения слуха. Для них создали необходимые условия, а все избирательные участки в регионе расположили на первых этажах.

Для предвыборной агитации в области определили 466 специальных мест и 311 площадок для встреч с избирателями. Информационные материалы размещают на 226 билбордах, а видеоролики транслируют на 50 LED-экранах и 32 телеэкранах в центрах обслуживания населения. За ходом выборов будут следить наблюдатели от 21 аккредитованного общественного объединения и некоммерческой организации.

По итогам голосования в регионе распределят 188 депутатских мандатов:

областной маслихат - 30 мандатов (15 по одномандатным округам и 15 по партийным спискам);

Уральский городской маслихат - 24 мандата;

районные маслихаты - 134 мандата.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней в Казахстане состоятся 29 ноября 2026 года после указа Президента о досрочном прекращении полномочий действующих маслихатов от 12 октября 2026 года. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК и официальных государственных ресурсов, в ходе кампании предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатах.