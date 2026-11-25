После одной стирки квартира иногда превращается в настоящую прачечную. Посреди комнаты стоит раскладная сушилка, на дверях висят полотенца, а балкон оказывается заставлен мокрой одеждой. Особенно неудобно это зимой, когда белье сохнет долго и занимает свободное пространство на протяжении нескольких дней.

Но есть способ избавиться от постоянных веревок и сушилок, даже если квартира небольшая. Для этого можно установить отдельную сушильную машину прямо над стиральной. При грамотном размещении два прибора превратятся в компактную колонну и не займут значительно больше места, чем одна стиральная машина, передает МойГород.

Как установить сушильную машину над стиральной

Один из вариантов организации пространства — разместить сушильную машину поверх стиральной. Для этого используют специальный соединительный комплект, который фиксирует технику и обеспечивает устойчивость конструкции.

Однако просто поставить один прибор на другой нельзя. Перед покупкой необходимо убедиться, что комплект подходит к обеим моделям, проверить габариты техники и требования производителей к установке. Как правило, внизу размещают стиральную машину, а сверху — сушильную. Важно также учитывать допустимую нагрузку, ровность пола и рекомендации по вентиляции.

Фото: Canva

При таком размещении техника занимает примерно ту же площадь на полу, что и одна стиральная машина. Это особенно удобно для небольших ванных комнат, кухонь и отдельных хозяйственных помещений, где каждый свободный метр имеет значение.

Белье высыхает за несколько часов

Одно из главных преимуществ сушильной машины — возможность не ждать, пока одежда высохнет естественным образом. После стирки вещи можно переложить в барабан сушильной машины, выбрать подходящую программу и через несколько часов достать уже сухое белье.

Разница особенно заметна при сушке объемных вещей: полотенец, джинсов, постельного белья и плотной одежды. На обычной раскладной сушилке они могут оставаться влажными до следующего дня, а иногда и дольше.

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Кроме того, некоторые вещи после сушки становятся менее мятыми, поэтому их не всегда приходится гладить. Для этого важно не перегружать барабан, выбирать подходящий режим и доставать одежду сразу после завершения программы. При этом рекомендации по сушке лучше проверять на ярлыках изделий: не все ткани подходят для машинной сушки.

В квартире станет меньше сырости

Еще один плюс сушильной машины — снижение количества влаги, которая попадает в воздух во время сушки белья.

Когда мокрая одежда сохнет на обычной сушилке, вода постепенно испаряется прямо в помещение. В результате в комнате может становиться душно, окна запотевают, а при недостаточном проветривании повышается влажность. Особенно заметна эта проблема зимой, когда окна часто закрыты.

Фото: Canva

Сушильная машина собирает влагу из белья в специальный резервуар или отводит ее в канализацию — в зависимости от модели. Это помогает не распространять испаряющуюся воду по квартире.

Кроме того, прибор оснащен фильтром для сбора ворса и мелких волокон, которые отделяются от ткани во время сушки. Если в доме есть домашние животные, он также может задерживать часть шерсти с одежды и других вещей.

Стоит ли покупать сушильную машину для маленькой квартиры

Такой вариант особенно полезен тем, кто часто стирает, живет в небольшой квартире или устал постоянно обходить сушилку посреди комнаты. Установка техники в колонну позволяет использовать вертикальное пространство и освободить место, которое раньше занимали мокрые вещи.

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Главное — заранее проверить совместимость стиральной и сушильной машин, подобрать подходящий соединительный комплект и соблюдать требования к монтажу. Тогда вместо постоянной импровизированной прачечной в квартире появится компактная зона для стирки и сушки.

А освободившееся место можно использовать по назначению — например, больше не обходить раскладную сушилку по пути к балкону.