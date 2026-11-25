По данным акимата ЗКО, сегодня интернетом обеспечены 373 из 405 сельских населённых пунктов. Это 92% от общего числа сёл. В 2026 году качество связи улучшили в 17 сёлах, а в семи населённых пунктах установили новые базовые станции. Ещё 33 небольших села, где проживает менее 50 человек, подключили к спутниковому интернету OneWeb.

Работа по расширению доступа к интернету продолжится в рамках национального проекта "Доступный интернет". До 2027 года высокоскоростной сетью планируют обеспечить 220 сельских населённых пунктов. На сегодня волоконно-оптические линии связи уже проведены в 145 сёл. Проект реализуется в том числе при участии частных компаний.

Отдельное внимание на заседании уделили улучшению качества связи в сельской местности и развитию цифровой инфраструктуры.

- Возможностями цифровых технологий должны пользоваться не только жители городов, но и граждане, проживающие в отдалённых сёлах. Поэтому необходимо совместно с операторами связи системно продолжать работу по повышению доступности и качества интернета, - сказал Нариман Турегалиев на заседании в Правительстве.

В регионе уже удалось устранить проблемы со связью на 47 из 78 участков, где ранее наблюдались перебои. Ещё на 31 участке работа продолжается. В Уральске также развивается сеть 5G. На сегодня в городе введены в эксплуатацию 97 базовых станций с поддержкой этой технологии.

Улучшается и качество мобильного интернета на автомобильных дорогах республиканского значения. Для этого планируют установить семь антенно-мачтовых сооружений. Строительство четырёх из них уже началось. Кроме того, спутниковым интернетом обеспечили пассажирские поезда, курсирующие по маршрутам "Уральск - Астана", "Уральск - Алматы" и "Уральск - Мангистау".

Напомним, накануне сообщалось, что до конца 2027 года в Казахстане планируется полностью отказаться от 3G интернета.