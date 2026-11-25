В «Казатомпроме» объявили о кадровых изменениях в руководстве

В национальной атомной компании "Казатомпром" произошли кадровые изменения: совет директоров досрочно прекратил полномочия сразу двух топ-менеджеров, сообщили в пресс-службе компании 25 ноября 2026 года.

Как говорится в публикации, решение приняли 24 ноября. Свои посты покинули главный директор по коммерции Владислав Байгужин и главный директор по производству Куаныш Омарбеков. Причины кадровых перестановок не уточняются.

- Функциональные обязанности вышеуказанных руководителей перераспределены внутри руководства компании в соответствии с внутренними процедурами по распределению обязанностей и полномочий. Компания заверяет, что производственный и коммерческий персонал продолжает работу в полном составе, а текущая хозяйственная деятельность осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

В нацкомпании подчеркнули, что бизнес-процессы выстроены автономно, а стабильную работу на всех уровнях обеспечивают сильные команды.