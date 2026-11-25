177 тысяч очередников и 11 участков за год: как в ЗКО и Уральске выдают землю под ИЖС

По состоянию на 1 ноября 2026 года в очереди на получение земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ЗКО стоят 177 453 человека.

В Западно-Казахстанской области более 177 тысяч человек ждут свои законные 10 соток под строительство дома, из них 110,7 тысячи - жители Уральска. При этом за последние шесть лет в областном центре выдали всего 652 участка, а в 2026 году землю получили лишь 11 горожан. Редакция "Мой ГОРОД" изучила официальный ответ управления земельных отношений ЗКО и выяснила, как двигается очередь и какие планы у властей на ближайшее время.

Очередь растёт, выдача падает

По состоянию на 1 ноября 2026 года в очереди на получение земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ЗКО стоят 177 453 человека. С 2021 года список желающих вырос почти на 73 тысячи человек (тогда в очереди числились 104 590 жителей области).

Подавляющее большинство очередников сосредоточено в Уральске и пригородных районах:

Уральск - 110 702 человека (в 2021 году - 72 631);

Район Байтерек - 25 903 человека;

Теректинский район - 16 470 человек;

Бурлинский район - 15 328 человек;

Акжайыкский район - 2 988 человек.

На фоне большой очереди темпы выдачи участков выглядят скромно. За период с 2021 по 2026 год по всей области гражданам предоставили 2 128 участков - это чуть больше 1% от текущей потребности. Пик пришёлся на 2022 год (857 участков), после чего объёмы резко пошли на спад: в 2023 году выдали 266 участков, в 2024-м - 353, в 2025-м - 235, а за десять месяцев 2026 года - всего 167.

Ещё заметнее этот контраст в Уральске. За шесть лет в городе распределили 652 участка:

2021 год - 0;

2022 год - 558;

2023 год - 68;

2024 год - 8;

2025 год - 7;

2026 год - 11.

В чём причина задержек и что с коммуникациями

В управлении земельных отношений пояснили, что по закону выдавать землю под ИЖС можно только после того, как к массиву подведут инженерные сети (электричество, воду, подъездные дороги). Кроме того, не каждую свободную территорию можно отдать под частную застройку - всё упирается в генплан, функциональное зонирование и необходимость оставлять место под школы, больницы и дороги.

При этом на прямые вопросы редакции о том, сколько именно бюджетных средств потратили на сети за пять лет, к скольким участкам коммуникации подведены в полном объёме и заявления какого года сейчас удовлетворяют в Уральске, в ведомстве конкретных цифр не назвали. Чиновники ограничились формулировкой, что сети строятся "по мере выделения бюджетных средств", а отдельного списка массивов, где коммуникации тянут исключительно под будущую выдачу ИЖС, нет.

Сколько участков обещают выдать в ближайшее время

Согласно данным ведомства, в планах по области значится подготовка и предоставление ещё 1 238 земельных участков. Больше всего земли намерены распределить в Теректинском районе и Уральске:

Теректинский район - 527 участков;

Уральск - 255 участков;

Каратобинский район - 97 участков;

район Байтерек - 92 участка;

Акжайыкский район - 82 участка;

Жангалинский район - 66 участков;

Казталовский район - 61 участок;

Бурлинский район - 58 участков.

Точные сроки выдачи этих массивов (до конца 2026 года или в течение 2027-го) и конкретные посёлки в управлении не уточнили, отметив лишь, что участки будут передавать очередникам по мере готовности инфраструктуры.

Учёт изъятых участков не ведётся

Также редакция поинтересовалась, сколько пустующих участков за последние пять лет вернули в госсобственность через суд из-за неосвоения и были ли случаи, когда землю, выданную под дом, переводили под коммерцию. В управлении земельных отношений ответили, что информацией о количестве возвращённых или изъятых участков за 2021-2026 годы, как и данными о фактах смены целевого назначения, ведомство не располагает.