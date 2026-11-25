В Западно-Казахстанской области более 177 тысяч человек ждут свои законные 10 соток под строительство дома, из них 110,7 тысячи - жители Уральска. При этом за последние шесть лет в областном центре выдали всего 652 участка, а в 2026 году землю получили лишь 11 горожан. Редакция "Мой ГОРОД" изучила официальный ответ управления земельных отношений ЗКО и выяснила, как двигается очередь и какие планы у властей на ближайшее время.
Очередь растёт, выдача падает
По состоянию на 1 ноября 2026 года в очереди на получение земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в ЗКО стоят 177 453 человека. С 2021 года список желающих вырос почти на 73 тысячи человек (тогда в очереди числились 104 590 жителей области).
Подавляющее большинство очередников сосредоточено в Уральске и пригородных районах:
- Уральск - 110 702 человека (в 2021 году - 72 631);
- Район Байтерек - 25 903 человека;
- Теректинский район - 16 470 человек;
- Бурлинский район - 15 328 человек;
- Акжайыкский район - 2 988 человек.
На фоне большой очереди темпы выдачи участков выглядят скромно. За период с 2021 по 2026 год по всей области гражданам предоставили 2 128 участков - это чуть больше 1% от текущей потребности. Пик пришёлся на 2022 год (857 участков), после чего объёмы резко пошли на спад: в 2023 году выдали 266 участков, в 2024-м - 353, в 2025-м - 235, а за десять месяцев 2026 года - всего 167.
Ещё заметнее этот контраст в Уральске. За шесть лет в городе распределили 652 участка:
- 2021 год - 0;
- 2022 год - 558;
- 2023 год - 68;
- 2024 год - 8;
- 2025 год - 7;
- 2026 год - 11.
В чём причина задержек и что с коммуникациями
В управлении земельных отношений пояснили, что по закону выдавать землю под ИЖС можно только после того, как к массиву подведут инженерные сети (электричество, воду, подъездные дороги). Кроме того, не каждую свободную территорию можно отдать под частную застройку - всё упирается в генплан, функциональное зонирование и необходимость оставлять место под школы, больницы и дороги.
При этом на прямые вопросы редакции о том, сколько именно бюджетных средств потратили на сети за пять лет, к скольким участкам коммуникации подведены в полном объёме и заявления какого года сейчас удовлетворяют в Уральске, в ведомстве конкретных цифр не назвали. Чиновники ограничились формулировкой, что сети строятся "по мере выделения бюджетных средств", а отдельного списка массивов, где коммуникации тянут исключительно под будущую выдачу ИЖС, нет.
Сколько участков обещают выдать в ближайшее время
Согласно данным ведомства, в планах по области значится подготовка и предоставление ещё 1 238 земельных участков. Больше всего земли намерены распределить в Теректинском районе и Уральске:
- Теректинский район - 527 участков;
- Уральск - 255 участков;
- Каратобинский район - 97 участков;
- район Байтерек - 92 участка;
- Акжайыкский район - 82 участка;
- Жангалинский район - 66 участков;
- Казталовский район - 61 участок;
- Бурлинский район - 58 участков.
Точные сроки выдачи этих массивов (до конца 2026 года или в течение 2027-го) и конкретные посёлки в управлении не уточнили, отметив лишь, что участки будут передавать очередникам по мере готовности инфраструктуры.
Учёт изъятых участков не ведётся
Также редакция поинтересовалась, сколько пустующих участков за последние пять лет вернули в госсобственность через суд из-за неосвоения и были ли случаи, когда землю, выданную под дом, переводили под коммерцию. В управлении земельных отношений ответили, что информацией о количестве возвращённых или изъятых участков за 2021-2026 годы, как и данными о фактах смены целевого назначения, ведомство не располагает.