Как часто нужно стирать постельное белье: когда пора менять простыни и наволочки

Постельное белье может выглядеть чистым, но это не всегда означает, что оно действительно свежее. За ночь на ткани остаются пот, кожный жир, отмершие частички кожи и пыль. При этом разные элементы комплекта загрязняются с разной скоростью: например, наволочка может потерять свежесть уже после одной жаркой ночи, тогда как пододеяльник останется практически сухим.

Поэтому при уходе за постелью важно учитывать не только установленный график стирки, но и состояние самого белья. Рассказываем, как часто рекомендуется менять простыни, наволочки и пододеяльники, в каких случаях это стоит делать раньше и на что обращать внимание во время стирки, передает МойГород.

Как часто нужно менять постельное белье

Для комплекта, которым пользуются каждую ночь, можно взять за основу простой ориентир — менять постельное белье раз в 7–10 дней. Чтобы не забывать о стирке, удобно выбрать определенный день недели. Например, каждую субботу снимать использованный комплект и сразу застилать кровать свежим бельем.

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Даже если на ткани нет заметных пятен, за несколько дней на ней постепенно накапливаются пот, кожный жир, отмершие клетки кожи и пыль. Особенно быстро загрязняется наволочка: в течение ночи она соприкасается с лицом и волосами, поэтому следы использования на ней могут появиться раньше, чем на остальных элементах комплекта.

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При этом не обязательно каждый раз менять все белье одновременно. Если наволочка потеряла свежесть, ее можно заменить отдельно, не дожидаясь очередной стирки всего комплекта. Для этого полезно держать дома хотя бы одну запасную пару наволочек.

В каких случаях постельное белье нужно стирать чаще

В теплое время года, особенно в жаркие дни, обычный интервал между стирками можно сократить примерно до 5–6 дней. Однако ориентироваться стоит не только на погоду, но и на то, насколько сильно человек потел во время сна.

Например, если после душной ночи простыня стала влажной, лучше заменить ее уже утром, а не ждать конца недели. То же касается периода болезни: если наволочка или пододеяльник промокли от пота, их стоит постирать и заменить по мере необходимости, даже если комплект был застелен всего день назад.

Особое внимание стоит уделять детской постели. В качестве отправной точки можно использовать еженедельную смену белья. Но если ребенок пролил на простыню напиток, оставил крошки после завтрака или намочил ее во время сна, стирку лучше не откладывать. Запасную простыню удобно хранить в доступном месте, чтобы при необходимости быстро заменить ее даже ночью.

Если на кровати регулярно спит кошка или собака, стоит учитывать, какие участки постели чаще всего контактируют с питомцем. Шерсть и следы лап могут скапливаться преимущественно в ногах кровати или на одном краю пододеяльника. В таком случае поможет отдельное съемное покрывало, которое можно стирать чаще, не отправляя в стирку весь комплект.

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Людям с аллергией на пылевых клещей режим ухода за постелью лучше подбирать с учетом рекомендаций врача. Один только график стирки не всегда позволяет определить причину утренней заложенности носа или других неприятных симптомов.

При какой температуре стирать простыни и пододеяльники

Перед стиркой важно проверить ярлык производителя: допустимая температура зависит не только от материала, но и от красителей, обработки и других особенностей ткани.

Фото: Canva

Например, некоторые комплекты из хлопка и льна можно стирать при 60 °C, тогда как для других изделий, в том числе цветных, производитель рекомендует режим на 40 °C. Даже два внешне похожих хлопковых пододеяльника могут требовать разного ухода. Поэтому ориентироваться исключительно на состав ткани не стоит — лучше следовать указаниям на ярлыке.

Количество стирального порошка или геля также нужно подбирать по инструкции. Если кожа чувствительна к ароматизаторам, можно использовать привычное средство без отдушек.

После стирки постельное белье необходимо полностью высушить. Это можно сделать на свежем воздухе или в сушильной машине, если такой способ разрешен производителем. Перед тем как убрать комплект в шкаф, стоит дополнительно проверить плотные участки ткани: уголки пододеяльника и места вокруг резинки простыни. Они иногда остаются влажными даже тогда, когда основная часть белья уже высохла.

Гладить постельное белье после каждой стирки необязательно: для обычного повседневного ухода достаточно правильно его постирать и полностью высушить.

Какое постельное белье выбрать для частой смены

При покупке комплекта стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на состав ткани, ощущения при контакте с кожей и рекомендации по уходу. Хлопок и лен могут быть удобными вариантами для регулярной смены постели, однако важно учитывать, насколько материал приятен именно вам и подходит ли он для привычного режима стирки.

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Отдельно стоит проверять состав комплектов с маркировкой «бамбук». Само по себе это название не гарантирует наличия антибактериальных свойств и не говорит о том, насколько ткань будет комфортной во время сна.

Для удобства дома лучше иметь как минимум один дополнительный чистый комплект и несколько запасных наволочек. Тогда при необходимости можно быстро заменить ту часть белья, которая загрязнилась или потеряла свежесть, не дожидаясь плановой смены всей постели.